В России
сегодня, 16:14
Опубликован рейтинг самых богатых Instagram-блогеров из России
166
Список успешных авторов контента составил Forbes.
Forbes изучил, кто больше всего зарабатывает на рекламе в российском Instagram, и составил первый рейтинг блогеров соцсети. В издании решили проанализировать, кто больше всего зарабатывает на рекламе в Instagram. Исследование проводилось компанией Double Data по просьбе Forbes, проанализировавшая аккаунты российских Instagram-блогеров с общим числом подписчиков более 2 млн человек и с наибольшим количеством рекламных публикаций за год. Данные проанализированы за период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2019 года.
Лидером рейтинга стала Ксения Собчак. Известная телеведущая успешно монетизирует свой аккаунт, размещая по несколько рекламных постов в неделю, а иногда и в день. В ее профиле можно нередко увидеть отметки брендов одежды Dior и Bosco, автомобильной марки Audi и водки Beluga. На втором месте — также телеведущая Регина Тодоренко, на третьем — певица Ольга Бузова.
В пятерку блогеров, больше других зарабатывающих в Instagram, вошли автоблогер и чемпион мира по игре NeedFor Speed Алан Енилеев ($0,85 млн) и певица Полина Гагарина ($0,77 млн). В рейтинг Forbes также попали певица Елена Темникова, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, киноактриса Анна Хилькевич, продюсер Яна Рудковская, телеведущая Ида Галич.
Среди 15 самых зарабатывающих в Instagram блогеров всего двое мужчин. Гендерный перекос объясняется довольно просто — женщины-блогеры создают контент, который интересен как подписчикам-женщинам, так и подписчикам-мужчинам.
Суммарный оборот Instagram-рекламы в России в 2018 году составил 12–15 млрд рублей.
Лидером рейтинга стала Ксения Собчак. Известная телеведущая успешно монетизирует свой аккаунт, размещая по несколько рекламных постов в неделю, а иногда и в день. В ее профиле можно нередко увидеть отметки брендов одежды Dior и Bosco, автомобильной марки Audi и водки Beluga. На втором месте — также телеведущая Регина Тодоренко, на третьем — певица Ольга Бузова.
В пятерку блогеров, больше других зарабатывающих в Instagram, вошли автоблогер и чемпион мира по игре NeedFor Speed Алан Енилеев ($0,85 млн) и певица Полина Гагарина ($0,77 млн). В рейтинг Forbes также попали певица Елена Темникова, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, киноактриса Анна Хилькевич, продюсер Яна Рудковская, телеведущая Ида Галич.
Среди 15 самых зарабатывающих в Instagram блогеров всего двое мужчин. Гендерный перекос объясняется довольно просто — женщины-блогеры создают контент, который интересен как подписчикам-женщинам, так и подписчикам-мужчинам.
Суммарный оборот Instagram-рекламы в России в 2018 году составил 12–15 млрд рублей.
166