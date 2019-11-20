В России
сегодня, 15:51
Часть России ждет мягкое начало зимы
Повезет европейской части страны.
Средняя температура воздуха выше нормы в декабре ожидается в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края. Об этом «Российской газете» рассказал заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко.
Кроме того, теплее обычного будет в Москве и Московской области, уточняют «Известия». Эксперт добавил, что, несмотря на похолодание, снег в столице выпадет не раньше декабря.
На юге Центрального и Приволжского федеральных округов, в Южном и Северо-Кавказском округах температура ожидается близкой к норме. А вот Якутию могут сковать морозы. Хотя там в декабре по ночам и так бывает ниже 40 градусов, в этом году может быть еще холоднее.
Кроме того, теплее обычного будет в Москве и Московской области, уточняют «Известия». Эксперт добавил, что, несмотря на похолодание, снег в столице выпадет не раньше декабря.
На юге Центрального и Приволжского федеральных округов, в Южном и Северо-Кавказском округах температура ожидается близкой к норме. А вот Якутию могут сковать морозы. Хотя там в декабре по ночам и так бывает ниже 40 градусов, в этом году может быть еще холоднее.