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Часть России ждет мягкое начало зимы

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#декабрь #погода #прогноз
Часть России ждет мягкое начало зимы

Повезет европейской части страны.

Средняя температура воздуха выше нормы в декабре ожидается в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края. Об этом «Российской газете» рассказал заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко.

Кроме того, теплее обычного будет в Москве и Московской области, уточняют «Известия». Эксперт добавил, что, несмотря на похолодание, снег в столице выпадет не раньше декабря.

На юге Центра­льного и Приволжского федеральных округо­в, в Южном и Северо-­Кавказском округах темпер­атура ожидается близкой к норме. А вот Якутию могут сковать морозы. Хотя там в декабре по ночам и так бывает ниже 40 градусов, в этом году может быть еще холоднее.
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#декабрь #погода #прогноз

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