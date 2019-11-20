Происшествия

32 минуты назад

Пожар в церкви потушен

5 730
#пожар
Пожар в церкви потушен

Огонь охватил 70 квадратных метров строения.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание кровли в строящейся церкви в селе Отскочное Хлевенского района. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, огонь охватил 70 квадратных метров здания. Во время пожара обрушился купол здания. Пострадавших нет.

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По словам местных жителей, причиной пожара стала отопительная система, используемая в церкви.
5 730
#пожар

Комментарии (5)

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4 минуты назад
Наверное в этом селе полно нечести ведьмы и колдуны , бог не хочет к ним приходить.
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Мне кажется это

4 минуты назад
Проделки конкурентов )))) будущих в липу влазеет новая сеть церквей армянских) так что этот рынок будет разбавлен там буддисты на подходе
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У попов денех много

6 минут назад
И дурных холопов тоже... за ночь отстроят
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отопительная система?

11 минут назад
там что, печка-буржуйка стояла?
ответить

Пришёл задний

19 минут назад
Вот и знак Вам!
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