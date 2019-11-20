Происшествия
32 минуты назад
Пожар в церкви потушен
Огонь охватил 70 квадратных метров строения.
Пожарным удалось ликвидировать возгорание кровли в строящейся церкви в селе Отскочное Хлевенского района. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, огонь охватил 70 квадратных метров здания. Во время пожара обрушился купол здания. Пострадавших нет.
По словам местных жителей, причиной пожара стала отопительная система, используемая в церкви.
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По словам местных жителей, причиной пожара стала отопительная система, используемая в церкви.
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Мне кажется это
У попов денех много
отопительная система?
Пришёл задний