В России

44 минуты назад

Россиян могут штрафовать за пение по ночам

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#штраф #тишина
Россиян могут штрафовать за пение по ночам

В КоАП хотят внести поправки.

Совет Федерации предложил включить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность для россиян, нарушающих тишину в ночное время. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на имеющееся письмо. Штраф за ночное пение и крики может составить 3 000 рублей и стать единым по всей стране.

Совет Федерации с учетом позиции регионов предлагает дополнить 14-ю главу проекта нового КоАП еще одним составом административного правонарушения. Он будет предусматривать ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, в том числе в ночное время (с 23:00 до 7:00). Наказанием станет штраф в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей (для физического лица). Отмечается, что под действие статьи не будут попадать нарушения тишины, связанные с пресечением правонарушений, ликвидацией чрезвычайных ситуаций, проведением массовых мероприятий и религиозных праздников.

В настоящее время ответственность за шум установлена во всех 85 субъектах РФ, пишет ТАСС. При этом под нарушением тишины подразумеваются крики, игра на музыкальных инструментах, проведение строительных работ. Полиция реагирует на подобные нарушения только в том случае, если между ней и региональными властями заключено соглашение по соответствующим правонарушениям. Подобное соглашение с МВД действует лишь в 28 регионах.
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#штраф #тишина

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