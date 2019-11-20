Житель Краснодарского края производил в Липецке сигареты на украденном оборудовании

Управлением ФСБ по Липецкой области пресечена деятельность межрегиональной, транснациональной организованной преступной группы, причастной к производству, хранению и сбыту немаркированных табачных изделий в особо крупном размере.

Следственным отделением областного Управления ФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 и ч. 4 ст. 327.1 УК России в отношении жителя Краснодарского края, который при участии иностранных граждан в производственном цехе ООО «Табачная компания «Эдельвейс» организовал изготовление контрафактной табачной продукции с использованием поддельных акцизных марок.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, сигареты производились на оборудовании, ранее похищенном с Тамбовской табачной фабрики.

Из незаконного оборота изъяты сигареты на сумму в 32 миллиона рублей и более 800 тысяч поддельных акцизных марок.

Сейчас определяется мера пресечения организатору производства, проводятся следственные действия.