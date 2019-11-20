Происшествия

38 минут назад

Житель Краснодарского края производил в Липецке сигареты на украденном оборудовании

2 430
#фальсификат
1
Житель Краснодарского края производил в Липецке сигареты на украденном оборудовании

Управлением ФСБ по Липецкой области пресечена деятельность межрегиональной, транснациональной организованной преступной группы, причастной к производству, хранению и сбыту немаркированных табачных изделий в особо крупном размере.

Следственным отделением областного Управления ФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 и ч. 4 ст. 327.1 УК России в отношении жителя Краснодарского края, который при участии иностранных граждан в производственном цехе ООО «Табачная компания «Эдельвейс» организовал изготовление контрафактной табачной продукции с использованием поддельных акцизных марок.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, сигареты производились на оборудовании, ранее похищенном с Тамбовской табачной фабрики.

Из незаконного оборота изъяты сигареты на сумму в 32 миллиона рублей и более 800 тысяч поддельных акцизных марок.

Сейчас определяется мера пресечения организатору производства, проводятся следственные действия.

2 430
#фальсификат
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Не так воспитан

7 минут назад
Теперь желательно полИцейских лопнуть и привлечь к ответственности за то что были в курсе этого цеха и ничего умышленно не предпринимали.....У хозяина спросите он в курсе....
ответить

Хороший самосад

7 минут назад
Был!
ответить

Еще в рубрике

Двое липчан вывели со счетов предпринимательницы из Узбекистана 32,5 миллиона рублей
#мошенничество
Двое липчан вывели со счетов предпринимательницы из Узбекистана 32,5 миллиона рублей

17 минут назад

Происшествия
В Липецке грабитель разнес банкомат
#ограбление
27
В Липецке грабитель разнес банкомат

сегодня, 11:27

Происшествия
Женская потасовка в «Стефан Браун» закончилась уголовным делом
#драка #причинение вреда здоровью
20
Женская потасовка в «Стефан Браун» закончилась уголовным делом

сегодня, 10:40

Происшествия
В Красном перевернулся КамАЗ со свеклой
#авария #ДТП
1
В Красном перевернулся КамАЗ со свеклой

сегодня, 10:17

Происшествия
Сбивший женщину водитель «BMW X5» объяснил, почему уехал с места аварии
#авария #ДТП
55
Сбивший женщину водитель «BMW X5» объяснил, почему уехал с места аварии

сегодня, 10:15

Происшествия
В столкновении двух «ВАЗов» пострадали три человека
#аария #ДТП
8
В столкновении двух «ВАЗов» пострадали три человека

сегодня, 09:03

Происшествия