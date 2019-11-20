Евгения Уваркина опровергла рост мусорного тарифа

Мэр Липецка призывает не верить фейкам.

В Instagram главы администрации Липецка Евгении Уваркиной появилось опровержение фейка насчет роста мусорного тарифа в Липецке и регионе. Мэр называет эту информацию недостоверной.В соцсетях расходятся сведения о том, что с 1 января 2020 года во всех областях России стартует новая система обращения с ТКО. Якобы из-за этого липчанам стоит ожидать роста мусорного тарифа. Анонимы пишут, что с каждого прописанного могут взыскивать по 160-32 рублей в месяц. Евгения Уваркина опровергает эти сведения и указывает, что Липецк еще летом 2017 года перешел на новую систему обращения с отходами. И дополнительных изменений в ее работе не предвидится.