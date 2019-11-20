Общество

54 минуты назад

Евгения Уваркина опровергла рост мусорного тарифа

11 494
#мусор #тариф #фейк
Евгения Уваркина опровергла рост мусорного тарифа

Мэр Липецка призывает не верить фейкам.

В Instagram главы администрации Липецка Евгении Уваркиной появилось опровержение фейка насчет роста мусорного тарифа в Липецке и регионе. Мэр называет эту информацию недостоверной.

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В соцсетях расходятся сведения о том, что с 1 января 2020 года во всех областях России стартует новая система обращения с ТКО. Якобы из-за этого липчанам стоит ожидать роста мусорного тарифа. Анонимы пишут, что с каждого прописанного могут взыскивать по 160-32 рублей в месяц. Евгения Уваркина опровергает эти сведения и указывает, что Липецк еще летом 2017 года перешел на новую систему обращения с отходами. И дополнительных изменений в ее работе не предвидится.
11 494
#мусор #тариф #фейк

Комментарии (11)

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да уж

15 минут назад
65кв=4700 за отопление( 50% улицы), сотрудница за 1-ую =2800.
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Ольга

21 минуту назад
А Уваркина не хочет опровергнуть рост тарифов "Квадры"!!!??За октябрь принесли 4400 только за отопление!!!Площадь,66 КВ.м общая!Когда же вы все нажретесь!!!?????Топили улицу,теплый октябрь,ведь специально включили по теплу.Общая сумма квартплаты за октябрь 7600.Это нормально?Твари,когда же вы захлебнетесь от своей жадности!!!
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логика

21 минуту назад
значит,точно подорожает! не с 1янв,так со 2янв))) А как она может регулировать тарифами? Тогда пусть и по другим ком.услугам пусть сдерживают рост.
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Skrip

25 минут назад
Один товарищ тоже заверял что не будет пенсионеров недожданцев пока ОН у руля.
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Добрый

29 минут назад
"...И дополнительных изменений в ее работе не предвидится." ЭТО ОЧЕНЬ ПЛОХО! Контейнерные площадки - ужасные, а те которые типа обновляются - это четыре-шесть бордюрных камней и кусочек асфальта. А зачем заставлять управляющие компании брать у города контейнеры и этот кусочек земли в аренду? Посмотритете подпункт 23.1 ст. 8 Устава города Липецка, кторый переделали из старого пункта 23. Там предусмотрено "участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов". Воникает резонный вопрос, а КТО же тогда организатор всей этой деятельности?
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Юрок Алтушок.

29 минут назад
А может ли Уваркина опровергает рост тарифов Квадры?
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Гость

35 минут назад
чушь.собачья, А может и прописан там уже дугой хозяин а не ты?
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чушь.собачья

38 минут назад
Уже год не плачу за мусор, т.к. приносят квитанцию на мою квартиру, но с фамилией другого незнакомого мне человека. Дебилы-мусорщики, принесите правильную квитанцию - всё оплачу!
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Серега

39 минут назад
Руководство по инстаграмм... да... куда катится эта страна???? а у народа мозга вообще нет
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Уйди!

39 минут назад
друг, куда идти то,? По закончился-субсидии на трио закончились. А у денег есть одна особая черта-они быстро заканчиваются. А Евгении тока 46 лет-молодая дама. Как она в совет Федерации пойдёт-если с должности с позором уйдёт,? Поэтому придётся вещать через Инстаграмм хоть)))
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