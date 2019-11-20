Происшествия

сегодня, 10:17

В Красном перевернулся КамАЗ со свеклой

998
#авария #ДТП
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Самосвал съехал с дороги и упал возле жилых домов.

Сегодня утром в селе Красное произошло ДТП. Там перевернулся КамАЗ с прицепом со свеклой. Как сообщили GOROD48 в краснинском сельсовете, авария случилась на выезде из села, самосвал лежит возле жилых домов на Октябрьской улице. Последствия ДТП попали на видео.

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Оперативных комментариев насчет предварительной версии причины аварии и наличия пострадавших в автоинспекции получить не удалось .
998
#авария #ДТП
1

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