Происшествия
сегодня, 10:17
В Красном перевернулся КамАЗ со свеклой
Самосвал съехал с дороги и упал возле жилых домов.
Сегодня утром в селе Красное произошло ДТП. Там перевернулся КамАЗ с прицепом со свеклой. Как сообщили GOROD48 в краснинском сельсовете, авария случилась на выезде из села, самосвал лежит возле жилых домов на Октябрьской улице. Последствия ДТП попали на видео.
Оперативных комментариев насчет предварительной версии причины аварии и наличия пострадавших в автоинспекции получить не удалось .
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Оперативных комментариев насчет предварительной версии причины аварии и наличия пострадавших в автоинспекции получить не удалось .