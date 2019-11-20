В столкновении двух «ВАЗов» пострадали три человека

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы семь человек.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 19 ноября в Липецком районе на трассе Липецк – Доброе столкнулись автомобили «ВАЗ-2115» под управлением 51-летнего мужчины и «ВАЗ-2106» с 59-летней женщиной за рулем. В автоаварии пострадали оба водителя и 31-летний пассажир «пятнадцатой» с травмами госпитализированы. Предварительной причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения.

В Липецке на улице Советской на нерегулируемом пешеходном переходе водитель «БМВ» сбил 69-летнюю женщину и скрылся с места происшествия . От удара женщину отбросило на проезжавший «Фольксваген» с 28-летним водителем за рулем. Женщину с травмами госпитализировали. Сотрудники полиции оперативно разыскали автомобиль и его 32-летнего водителя.





В Ельце в половине шестого вечера на улице Радиотехнической «Лада-Калина» с 32-летней за рулем на нерегулируемом пешеходном переходе допустила наезд на 11-летнюю девочку. Школьницу с травмами госпитализировали.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1414 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 34.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1050 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 103 нарушения правил парковки, 1 автомобиль эвакуировали.

Так же было зафиксировано 26 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.