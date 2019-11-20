47 минут назад
В столкновении двух «ВАЗов» пострадали три человека
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы семь человек.
В Липецке на улице Советской на нерегулируемом пешеходном переходе водитель «БМВ» сбил 69-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. От удара женщину отбросило на проезжавший «Фольксваген» с 28-летним водителем за рулем. Женщину с травмами госпитализировали. Сотрудники полиции оперативно разыскали автомобиль и его 32-летнего водителя.
В Ельце в половине шестого вечера на улице Радиотехнической «Лада-Калина» с 32-летней за рулем на нерегулируемом пешеходном переходе допустила наезд на 11-летнюю девочку. Школьницу с травмами госпитализировали.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1414 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 34.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1050 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 103 нарушения правил парковки, 1 автомобиль эвакуировали.
Так же было зафиксировано 26 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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