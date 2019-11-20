Происшествия

47 минут назад

В столкновении двух «ВАЗов» пострадали три человека

2 873
#аария #ДТП
В столкновении двух «ВАЗов» пострадали три человека

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы семь человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 19 ноября в Липецком районе на трассе  Липецк – Доброе столкнулись автомобили «ВАЗ-2115» под управлением 51-летнего мужчины и «ВАЗ-2106» с 59-летней женщиной за рулем. В автоаварии пострадали оба водителя и 31-летний пассажир «пятнадцатой» с травмами госпитализированы. Предварительной причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения.

В Липецке на улице Советской на нерегулируемом пешеходном переходе водитель «БМВ» сбил 69-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. От удара женщину отбросило на проезжавший «Фольксваген» с 28-летним водителем за рулем. Женщину с травмами госпитализировали. Сотрудники полиции оперативно разыскали автомобиль и его 32-летнего водителя.

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В Ельце в половине шестого вечера на улице Радиотехнической «Лада-Калина» с 32-летней за рулем на нерегулируемом пешеходном переходе допустила наезд на 11-летнюю девочку. Школьницу с травмами госпитализировали.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1414 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 34.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1050 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 103 нарушения правил парковки, 1 автомобиль эвакуировали.

Так же было зафиксировано 26 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.


2 873
#аария #ДТП

Комментарии (2)

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Skrip

19 минут назад
Вчера вечером у поворота на Троицкое лежал на боку грузовик поперек дороги.Видать в сводки не попал,оно и понятно темно уже было
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007

37 минут назад
В кузьминке знак стоит 70, сплошная,знак обгон запрещён!!!!!!! Что вам ещё надо бьются и бьются дибилы
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