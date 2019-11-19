В России

32 минуты назад

В России возросло число просрочек по кредитам

94
В России возросло число просрочек по кредитам

Общее число таких заемщиков составляет около 10 млн

Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн. С января по сентябрь их число выросло на 4%, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что в 60% случаев граждане не вносят платежи вовремя из-за финансовых проблем. Причина - в малом увеличении доходов населения. Необходимо, чтобы они повышались хотя бы на половину процентной ставки, которую платят заемщики с высоким показателем долговой нагрузки, считают эксперты. Растущая просрочка может привести к тому, что платить своевременно перестанут почти все.

В НАПКА отметили, что россияне в первую очередь отказываются от трат на развлечения и одежду, а также урезают расходы на товары первой необходимости и продукты, и лишь после этого начинают пропускать платежи.

Ранее коллекторы посоветовали россиянам, прежде чем брать кредит, опытным путем убедиться в том, что оставшейся после выплаты суммы действительно хватит на жизнь.
94

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Принят закон о расчете военных пенсий
Принят закон о расчете военных пенсий

21 минуту назад

В России
В Москве избили капитана ФСБ
1
В Москве избили капитана ФСБ

35 минут назад

В России
В России могут сократить время продажи алкоголя в магазинах
1
В России могут сократить время продажи алкоголя в магазинах

сегодня, 17:07

В России
ГИБДД поддержала идею выдачи водительских прав несовершеннолетним
ГИБДД поддержала идею выдачи водительских прав несовершеннолетним

сегодня, 16:56

В России
После свадьбы с забиванием барана в Петербурге завели уголовное дело
После свадьбы с забиванием барана в Петербурге завели уголовное дело

сегодня, 16:18

В России
Согласован порядок продажи «красивых» автономеров
Согласован порядок продажи «красивых» автономеров

сегодня, 16:10

В России