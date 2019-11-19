В России
32 минуты назад
В России возросло число просрочек по кредитам
Общее число таких заемщиков составляет около 10 млн
Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн. С января по сентябрь их число выросло на 4%, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Об этом сообщают "Известия".
Отмечается, что в 60% случаев граждане не вносят платежи вовремя из-за финансовых проблем. Причина - в малом увеличении доходов населения. Необходимо, чтобы они повышались хотя бы на половину процентной ставки, которую платят заемщики с высоким показателем долговой нагрузки, считают эксперты. Растущая просрочка может привести к тому, что платить своевременно перестанут почти все.
В НАПКА отметили, что россияне в первую очередь отказываются от трат на развлечения и одежду, а также урезают расходы на товары первой необходимости и продукты, и лишь после этого начинают пропускать платежи.
Ранее коллекторы посоветовали россиянам, прежде чем брать кредит, опытным путем убедиться в том, что оставшейся после выплаты суммы действительно хватит на жизнь.
Отмечается, что в 60% случаев граждане не вносят платежи вовремя из-за финансовых проблем. Причина - в малом увеличении доходов населения. Необходимо, чтобы они повышались хотя бы на половину процентной ставки, которую платят заемщики с высоким показателем долговой нагрузки, считают эксперты. Растущая просрочка может привести к тому, что платить своевременно перестанут почти все.
В НАПКА отметили, что россияне в первую очередь отказываются от трат на развлечения и одежду, а также урезают расходы на товары первой необходимости и продукты, и лишь после этого начинают пропускать платежи.
Ранее коллекторы посоветовали россиянам, прежде чем брать кредит, опытным путем убедиться в том, что оставшейся после выплаты суммы действительно хватит на жизнь.