В России
36 минут назад
В Москве избили капитана ФСБ
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В центре Москвы неизвестные избили сотрудника ФСБ России
Капитана спецназа ФСБ жестоко избили в центре Москвы, сообщает Интерфакс. Мужчина госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.
По имеющейся информации, капитана ФСБ избили в ходе конфликта в кафе на Пречистенской набережной. Пострадавшего направили в отделение нейрохирургии.
Пострадавший не опрошен из-за особого охранного режима в госпитале. По факту инцидента проводится проверка.
По имеющейся информации, капитана ФСБ избили в ходе конфликта в кафе на Пречистенской набережной. Пострадавшего направили в отделение нейрохирургии.
Пострадавший не опрошен из-за особого охранного режима в госпитале. По факту инцидента проводится проверка.
1 114
семен