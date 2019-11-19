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36 минут назад

В Москве избили капитана ФСБ

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В Москве избили капитана ФСБ

В центре Москвы неизвестные избили сотрудника ФСБ России

Капитана спецназа ФСБ жестоко избили в центре Москвы, сообщает Интерфакс. Мужчина госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

По имеющейся информации, капитана ФСБ избили в ходе конфликта в кафе на Пречистенской набережной. Пострадавшего направили в отделение нейрохирургии.

Пострадавший не опрошен из-за особого охранного режима в госпитале. По факту инцидента проводится проверка.
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Комментарии (1)

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семен

2 минуты назад
Правильно сделали значит заслужил.
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