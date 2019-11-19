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В России могут сократить время продажи алкоголя в магазинах

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В России могут сократить время продажи алкоголя в магазинах

Если инициатива будет принята, во многих регионах время продажи спиртного сократится на час

Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00. Соответствующие письма были направлены в Минздрав, правительство, Минтруд и другие ведомства, сообщают «Известия».

ОНФ направил соответствующее предложение в аппарат правительства, Минздрав, Минтруд и другие ведомства. В настоящее время регионы самостоятельно могут снижать время продажи алкоголя. Однако федеральными нормами продолжают пользоваться в 22 субъектах Федерации.

Глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев поддержал инициативу, он отметил, что в регионах, в которых на продажу алкоголя отпущено меньше времени, ниже криминогенная обстановка.

Сейчас федеральный закон позволяет продавать алкоголь с 8:00 до 23:00. При этом некоторые регионы используют более жесткие ограничения. Например, в Санкт-Петербурге можно купить спиртные напитки с 11:00 до 22:00, а в Чечне разрешено продавать крепкий алкоголь только с 8 до 10 часов утра.
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