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ГИБДД поддержала идею выдачи водительских прав несовершеннолетним

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ГИБДД поддержала идею выдачи водительских прав несовершеннолетним

Основным условием станет прохождение обширного курса обучения

Госавтоинспекция не против выдавать водительские права несовершеннолетним при условии, что кандидаты будут проходить обширный курс обучения, заявил начальник ГИБДД Михаил Черников. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, идея заключается в том, чтобы подросток не три месяца изучал правила дорожного движения, а гораздо дольше: например, до 14 лет в движении ЮИД, затем — в юношеских автомобильных школах.

Концепция развития ЮИД подразумевает, что к 2024 году в России появится 41 тысяча отрядов юных инспекторов, а число вовлеченных в движение несовершеннолетних достигнет полумиллиона. В частности, речь идет об участии детей от 8 лет.

Ранее МВД предложило разрешить несовершеннолетним водить автомобили после сдачи экзаменов. Согласно подготовленным поправкам к закону «О безопасности дорожного движения», делать это они смогут только в сопровождении опытного водителя. Сейчас учиться в автошколе и сдавать экзамены на категорию В можно с 16 лет, но права выдают только после совершеннолетия.
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