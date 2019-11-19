В России
45 минут назад
Согласован порядок продажи «красивых» автономеров
Купить «красивые» номера можно будет двумя способами
Российские автомобилисты смогут купить «красивые» номера двумя способами. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
МВД и Минэкономразвития решили, что номера можно приобрести как через портал госуслуг, так и через специализированные аукционы. Регионам позволят для определенных серий использовать повышенный тариф, и также «пускать номера с молотка».
«На сегодняшний момент никто не знает точной стоимости номеров. Если это будет сделано через аукционы, то будет понятна реальная цена того или иного номера», — объясняет лава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
Автоэксперт также напомнил, что существует альтернативный вариант, который предусматривает установку цены для «красивых» номеров с помощью пошлин. По данным издания, пошлина на «красивый» номер может достигать 200–300 тыс. рублей.
Продажа автомобильных номеров широко распространена в мире. Например, в Дании за необходимое сочетание букв и цифр жители платят €1 тыс., а в Бельгии за €2 тыс. на номере можно написать почти всё что угодно.
МВД и Минэкономразвития решили, что номера можно приобрести как через портал госуслуг, так и через специализированные аукционы. Регионам позволят для определенных серий использовать повышенный тариф, и также «пускать номера с молотка».
«На сегодняшний момент никто не знает точной стоимости номеров. Если это будет сделано через аукционы, то будет понятна реальная цена того или иного номера», — объясняет лава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
Автоэксперт также напомнил, что существует альтернативный вариант, который предусматривает установку цены для «красивых» номеров с помощью пошлин. По данным издания, пошлина на «красивый» номер может достигать 200–300 тыс. рублей.
Продажа автомобильных номеров широко распространена в мире. Например, в Дании за необходимое сочетание букв и цифр жители платят €1 тыс., а в Бельгии за €2 тыс. на номере можно написать почти всё что угодно.