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51 минуту назад

В Татарстане завели дело на мать, пустившую ребенка за руль

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В Татарстане завели дело на мать, пустившую ребенка за руль

До этого женщину оштрафовали

Уголовное дело по двум статьям возбудили против жительницы Набережных Челнов, посадившей шестилетнего сына за руль машины на скорости 130 километров в час, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.

В ближайшее время планируется допросить подозреваемую. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ. До этого МВД по Татарстану оштрафовало женщину в административном порядке на 35 тысяч рублей.

Видео под названием "Счастливый сынок" опубликовала сама нарушительница Агина Алтынбаева. В комментарии к ролику многодетная мать с гордостью написала, что ее дети умеют "с легкостью" водить машину. Уже после поднявшейся шумихи Алтынбаева укорила комментаторов, что они "не вправе судить, не пройдя [ее] жизнь", а живет она "как хочет, ни о чем не жалеет".

Женщина также сообщила, что ее сын ездит за рулем с четырех лет, и она не опасается возможного наказания. «Ему сейчас шесть, не вижу в этом ничего плохого. От того, что мне что-то скажут инспекторы ДПС, ничего страшного», — объяснила она.
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Комментарии (1)

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Гость72

11 минут назад
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