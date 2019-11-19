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51 минуту назад
В Татарстане завели дело на мать, пустившую ребенка за руль
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До этого женщину оштрафовали
Уголовное дело по двум статьям возбудили против жительницы Набережных Челнов, посадившей шестилетнего сына за руль машины на скорости 130 километров в час, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.
В ближайшее время планируется допросить подозреваемую. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ. До этого МВД по Татарстану оштрафовало женщину в административном порядке на 35 тысяч рублей.
Видео под названием "Счастливый сынок" опубликовала сама нарушительница Агина Алтынбаева. В комментарии к ролику многодетная мать с гордостью написала, что ее дети умеют "с легкостью" водить машину. Уже после поднявшейся шумихи Алтынбаева укорила комментаторов, что они "не вправе судить, не пройдя [ее] жизнь", а живет она "как хочет, ни о чем не жалеет".
Женщина также сообщила, что ее сын ездит за рулем с четырех лет, и она не опасается возможного наказания. «Ему сейчас шесть, не вижу в этом ничего плохого. От того, что мне что-то скажут инспекторы ДПС, ничего страшного», — объяснила она.
В ближайшее время планируется допросить подозреваемую. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ. До этого МВД по Татарстану оштрафовало женщину в административном порядке на 35 тысяч рублей.
Видео под названием "Счастливый сынок" опубликовала сама нарушительница Агина Алтынбаева. В комментарии к ролику многодетная мать с гордостью написала, что ее дети умеют "с легкостью" водить машину. Уже после поднявшейся шумихи Алтынбаева укорила комментаторов, что они "не вправе судить, не пройдя [ее] жизнь", а живет она "как хочет, ни о чем не жалеет".
Женщина также сообщила, что ее сын ездит за рулем с четырех лет, и она не опасается возможного наказания. «Ему сейчас шесть, не вижу в этом ничего плохого. От того, что мне что-то скажут инспекторы ДПС, ничего страшного», — объяснила она.
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