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В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком

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В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком

Два человека погибли

В Пензе стоявший на парковке автомобиль Lada Largus провалился под землю, погибли два человека, сообщает Лента.ру.

Яма образовалась из-за обвала асфальта на стоянке у магазина. В автомобиле находились двое мужчин, они погибли. Спасатели провели работы по извлечению погибших и автомобиля.

По факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
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