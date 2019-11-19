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сегодня, 15:53
В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком
Два человека погибли
В Пензе стоявший на парковке автомобиль Lada Largus провалился под землю, погибли два человека, сообщает Лента.ру.
Яма образовалась из-за обвала асфальта на стоянке у магазина. В автомобиле находились двое мужчин, они погибли. Спасатели провели работы по извлечению погибших и автомобиля.
По факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
Яма образовалась из-за обвала асфальта на стоянке у магазина. В автомобиле находились двое мужчин, они погибли. Спасатели провели работы по извлечению погибших и автомобиля.
По факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».