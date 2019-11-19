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44 минуты назад

Правозащитники предложили этапировать заключенных СИЗО с их согласия

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Правозащитники предложили этапировать заключенных СИЗО с их согласия
Глава комиссии Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека по реформе пенитенциарной системы Андрей Бабушкин предложил ввести правило по которому можно этапировать заключенных следственных изоляторов до вступления их приговоров в силу с их согласия. Об этом 18 ноября он заявил «Известиям».  

По мнению правозащитника, такая практика, в частности, поможет решить вопрос с переполненностью московских СИЗО. Сейчас столичные изоляторы переполнены на 10–15%. Для разгрузки камер в ФСИН стали этапировать заключенных в другие регионы еще до вступления в силу приговора суда первой инстанции.  

«Конечно, это не очень хорошо, все-таки гражданин лишается возможности связаться с адвокатом. Я думаю, решить проблему можно, если ввести правило, по которому такое этапирование возможно осуществлять с согласия самого гражданина», — сказал Бабушкин.  

Как рассказал бывший ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, столичных заключенных, как правило, отправляют в Орел, Нижний Новгород, Липецк. Однако, по его мнению, подобная практика нарушает права заключенных на защиту в суде, поскольку это затрудняет их общение с защитой, а также не всегда позволяет своевременно выйти из колоний. 

 
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Комментарии (1)

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Гость6

1 минуту назад
Проект обкатывается, народу немного. ==>>> http://gg.gg/fsv55
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