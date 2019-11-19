В России

46 минут назад

В России выросло число просрочек по кредитам

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#кредиты

Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн.  

С января по сентябрь их число выросло на 4%, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). В процессе исследования саморегулируемая организация коллекторов опросила 38 своих участников и проанализировала данные из различных бюро кредитных историй (БКИ).  

Авторы документа подчеркивают, что в 60% случаев граждане не вносят платежи вовремя из-за финансовых проблем. Из оставшихся 40% случаев на убежденных неплательщиков приходится 10%, а остальные ссылаются на забывчивость, мошеннические действия, несогласие с суммой долга, пояснил «Известиям» президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.  

Если появляются финансовые проблемы, то заемщики в первую очередь отказываются от трат на развлечения и одежду, а также урезают расходы на потребительские товары и продукты на 10–30%. Лишь после этого они допускают пропуск платежей по кредиту, выяснили авторы исследования. В нем также отмечается, что в структуре месячных расходов ссуды занимают четвертое место после еды, оплаты услуг ЖКХ и бытовых товаров.  

Эксперты указывают, что причина увеличения невозврата долгов кроется в отсутствии существенного роста уровня располагаемых доходов. Необходимо, чтобы они повышались хотя бы на половину процентной ставки, которую платят заемщики с высоким показателем долговой нагрузки. При этом они опасаются, что растущая просрочка может привести к тому, что платить своевременно перестанут почти все. 

 
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#кредиты

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