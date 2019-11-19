Тепло и долговечно: крыши липецких многоэтажек ремонтируют по новым технологиям

Одним из первых перемен по новым технологиям дождался трехэтажный дом шестидесятых годов постройки по улице Архангельская: в перечень ремонтных работ на крыше строители включили утепление кровли. Теперь после сдачи крыши жителям верхних этажей не стоит опасаться, как дождей, так и тающего снега. Во время капитального ремонта здесь установили водосточную системы, ранее ее просто не было, что не могло не сказаться на состоянии фасада.

Крыша дома №7 по улице Архангельская ждала капитального ремонта давно — по словам жильцов протечки донимали их не меньше десяти лет. Особенно страдал от осадков верхний третий этаж. «Каждый раз в дождь, снег, или когда начиналось таяние, потолки и стены покрывались кругами. В сильную непогоду вообще приходилось подставлять под протечки тазики. Даже навесные потолки не спасали, - рассказала жительница одной из квартир Наталья Порядина. - Теперь в квартире сухо и тепло, и я наконец смогу сделать в комнатах ремонт».

К капитальному ремонту крыши приступили практически сразу после коллективного заявления жильцов и проведенного Фондом капремонта обследования. Как отметил генеральный директор ФКР Липецкой области Константин Востриков, в планах нынешнего года был ремонт фасада трехэтажки. Удручающее состояние кровли внесло свои коррективы, более того, начиная работу, строители решили провести более дорогой ремонт с утеплением кровли. Подобную технологию липчане изучали в других регионах и планировали применить в будущем, проблемы «плачущей» крыши потребовали иных подходов к ремонту.

«Утепление кровли как один из основных современных способов капитального ремонта мы начали рассматривать после прошлогодней контрастной зимы — она показала, насколько старые материалы и методы устарели физически и морально, при ремонте требуются иные подходы. Проблемы возникали, когда после обильных снегопадов резко теплело, потом также резко подмораживало, снег не успевал сходить с крыш, он таял из-за теплого воздуха чердаков, а мороз на улице сразу превращал воду в лед. Способ, который сегодня активно применяется в ряде субъектов, позволяет сделать чердаки холодными и вентилируемыми, но сами квартиры верхних этажей — теплыми. При ремонте была осуществлена не только полная замена стропильной системы, но и послойно уложены дышащая мембрана, несколько слоев утеплителя, гидроизоляционная влагозащитная мембрана. По периметру чердачного помещения организован ходовой настил для обеспечения доступа к инженерным сетям, вент шахтам и слуховым окнам», - пояснил Константин Востриков.







Дом на Архангельской стал одной из первых ласточек: после комплексного анализа липецких крыш Фонд капремонта в начале нынешнего года приостановил аналогичные работы на других объектах, чтобы пересмотреть проектные решения с учетом утепления — экономика экономикой, но убрать проблему текущей крыши важнее.

Жители дома встретили руководителя Фонда с благодарностью, отмечая аккуратность и профессионализм подрядчика — ради сухих потолков и стен они мирились с шумом от ремонтных работ не один месяц. «Зато крышу отремонтировали очень быстро. Какое отремонтировали — будто новую построили, и теперь нам не надо караулить с тазиками каждый дождь».



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