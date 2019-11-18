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Путин одобрил строительство моста через Лену

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Путин одобрил строительство моста через Лену

Президент утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену

Президент Владимир Путин фактически одобрил проект строительства автомобильного мостового перехода через реку Лена в районе Якутска. Как пишет «Коммерсант», правительству поручено проработать предложения по инфраструктурному проекту, поскольку «ситуация дозрела до реализации».

Стоимость трехкилометрового моста оценивается в 82,9 млрд руб. с НДС. Легковые автомобили будут ездить по мосту бесплатно, все остальные транспортные средства должны платить 1–4 тыс. руб.

«За прошедший год проделана большая работа. На сегодня проект организации строительства моста готов. Есть поддержка федеральных министерств, определен вариант прохождения трассы, проведены переговоры с потенциальными инвесторами»,— рассказал глава Якутии.

На территории Якутска и остальной части Якутии, расположенной на левом берегу Лены, проживают 600 тыс. человек, или более 60% населения республики. При этом здесь нет круглогодичного транспортного наземного сообщения с остальной страной: в среднем 152 дня в году в Якутск можно добраться только авиатранспортом.
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