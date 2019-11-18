Спасатели предупреждают об ухудшении видимости из-за тумана

Видимость составит не более 500 метров

В ближайшие 2-4 часа с сохранением в течение ночи и дня 19 ноября ожидается туман с видимостью менее 500 метров. сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области.



Спасатели дали рекомендации водителям в условиях тумана: Одной из наиболее серьёзных опасностей для автомобилистов является туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечёт увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий.



Все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле.



Основные правила для безопасной езды в тумане



Главное и самое надёжное правило — воздержаться от поездки в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.



Если вы попали в туман внезапно, уже совершая свой маршрут, помните, что к месту назначения вы в любом случае прибудете с опозданием. Поэтому, попав в туман, выбирайте ту скорость движения, при которой вы наверняка сможете адекватно среагировать на возникшее препятствие, успев затормозить или совершить иной манёвр. В условиях плохой видимости скорость может составлять, как 20, так и 5 км/ч.



Вообще, существует «золотое» неписаное правило установления скоростного режима езды в тумане: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости. Так, к примеру, если видимость не превышает двадцати метров, то скорость движения автомобиля в таких условиях не должна быть более 10 километров в час.



А, если туман слишком густой и видимость на дороге не превышает двух метров, настоятельно рекомендуется прекратить движение и остановиться. Лучше подождать, пока столь плотный туман рассеется, потеряв при этом немного времени.



Останавливаясь на шоссе, нужно постепенно прижиматься к правой обочине дороги. Ориентируйтесь по расположенным вдоль обочины предметам – деревьям, домам, заборам. Самым лучшим вариантом будет съезд с полотна дороги подальше на обочину. При этом обязательным условием будет включение габаритных огней или аварийной сигнализацию, вне зависимости от времени суток.



Нельзя расслабляться и пешеходам: в тумане, также как и в темное время суток, при движении по краю проезжей части пешеход обязательно должен обозначить себя светоотражающими элементами. Имейте в виду, иначе водители вас просто НЕ УВИДЯТ!



Маневры в условиях плохой видимости



Совершать манёвры, которые в обычных условиях езды были бы абсолютно нормальными, не рекомендуется, как не рекомендуется проявлять и другие признаки «лихачества». Лучше избегать всевозможных внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. Двигаясь в тумане, очень сложно адекватно оценить движения других автомобилей.



Не стоит доверять задним огням идущего впереди авто – дистанцию стоит держать ощутимо больше, чем в обычных условиях. Водитель, обгоняющий без явной на то причины, играет с опасной неизвестностью. Помните, что водителей — специалистов по движению в условиях плохой видимости не существует. Также стоит избегать и неожиданного торможения. При необходимости остановиться, нужно постепенно снижать скорость и после остановки включить аварийную сигнализацию.



Во время тумана лучше опустить стёкла автомобиля. Так будет гораздо больше шансов услышать нужные звуки с дороги. В условиях плохой видимости водители нередко используют сигнал клаксона.



Дополнительные негативные факторы езды в тумане



Учитывая, что туман представляет собой мельчайшую водяную пыль, на ветровом стекле движущегося в тумане автомобиля постепенно скапливается влага, создающая дополнительные препятствия обзору. Поэтому, при движении в тумане, стоит включить дворники ветрового и обогрев заднего стекла.



Если туман не рассеивается на протяжении длительного времени, особенно в ночное время суток, стоит периодически останавливаться для отдыха и снятия нервного напряжения. Ни в коем случае нельзя пытаться как можно быстрее преодолеть местность, покрытую туманом, вопреки усталости, надежнее и безопаснее переждать туман, съехав с дороги.



Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения 01, с мобильного 101. В Главном управлении МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.



