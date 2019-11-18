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31 минуту назад
Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей
МВД оценило ущерб от коррупции в России
Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей, сообщает журнал «Полиция России».
По его словам, количество выявленных преступлений коррупционной направленности с начала года увеличилось на 4,7%. Были расследованы более 15 тыс. преступлений: 1,6 тыс. совершены группой лиц по предварительному сговору, 632 — в составе организованной группы или преступного сообщества. К уголовной ответственности привлечены около 6,5 тыс. человек, в частности, 1 тыс. чиновников.
С января по август 2019 года было выявлено 18,4 тыс. коррупционных преступлений. 5,5 тыс. преступлений — в крупном или особо крупном размере. Ущерб возмещен на сумму 27 млрд руб. Изъято имущество и деньги на 1,5 млрд рублей.
Севастьянов добавил, что коррупция остается одним из ключевых факторов, оказывающих «разрушительное влияние на эффективность деятельности органов государственной власти и принимаемые ими управленческие решения».
По его словам, количество выявленных преступлений коррупционной направленности с начала года увеличилось на 4,7%. Были расследованы более 15 тыс. преступлений: 1,6 тыс. совершены группой лиц по предварительному сговору, 632 — в составе организованной группы или преступного сообщества. К уголовной ответственности привлечены около 6,5 тыс. человек, в частности, 1 тыс. чиновников.
С января по август 2019 года было выявлено 18,4 тыс. коррупционных преступлений. 5,5 тыс. преступлений — в крупном или особо крупном размере. Ущерб возмещен на сумму 27 млрд руб. Изъято имущество и деньги на 1,5 млрд рублей.
Севастьянов добавил, что коррупция остается одним из ключевых факторов, оказывающих «разрушительное влияние на эффективность деятельности органов государственной власти и принимаемые ими управленческие решения».