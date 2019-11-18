Общество

сегодня, 18:18

В Липецке ищут владельца Mercedes Benz

10 960
#автохлам
В Липецке ищут владельца Mercedes Benz

А также хозяев еще двух брошенных машин.

Сотрудники управления благоустройства и дорожного хозяйства просят откликнуться владельцев трех машин, найденных во дворах Липецка. Во время рейдов по автохламу были обнаружены три машины — две иномарки и один ВАЗ. Mitsubishi Galant нашли у дома №5 по улице Титова, Mercedes Benz — возле дома №16 по улице Космонавтов, а ВАЗ — у дома №4 в переулке Учебный. Все они продолжают гнить во дворах.

Собственники этих машин в положенный срок не убрали свой автохлам, так что теперь автомобили отправились на штраф-стоянку на Базарной улице. По вопросу возврата машин необходимо обращаться в департамент дорожного хозяйства и благоустройства по тел. 23-93-47. Если владельцы транспорта не откликнутся и не заберут машины, то автомобили отправят в металлом в доход бюджета Липецка.
10 960
#автохлам

Комментарии (10)

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ппц

2 минуты назад
Советское раскулачивание и террор в XXI веке!!!
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Кардош галик лох

12 минут назад
А мою нэксию алабай охраняет
ответить

Гость

14 минут назад
Заберите Nexia на Кувшинова. 100 лет уже без стекол стоит.
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г елик

17 минут назад
хозяин Мерена у хозяина в гостях, срок мотает!
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да уж

29 минут назад
До чего страну довели. При советской власти такого не было.
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Рождённый ползать

33 минуты назад
Алекс, это уже не мерседес бенц, максимум анкл бенц))
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Алекс

38 минут назад
Мерс не автохлам. Его таким тетвора в конце зимы и весной сделали
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Ваш

47 минут назад
Бредик на ишаку ездит.
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Житель

57 минут назад
Хозяина мерседеса убили еще в 90 х годах
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житель

сегодня, 18:24
Это тачка Бредика с опытной.
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