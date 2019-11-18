В Липецке ищут владельца Mercedes Benz

А также хозяев еще двух брошенных машин.

Сотрудники управления благоустройства и дорожного хозяйства просят откликнуться владельцев трех машин, найденных во дворах Липецка. Во время рейдов по автохламу были обнаружены три машины — две иномарки и один ВАЗ. Mitsubishi Galant нашли у дома №5 по улице Титова, Mercedes Benz — возле дома №16 по улице Космонавтов, а ВАЗ — у дома №4 в переулке Учебный. Все они продолжают гнить во дворах.



Собственники этих машин в положенный срок не убрали свой автохлам, так что теперь автомобили отправились на штраф-стоянку на Базарной улице. По вопросу возврата машин необходимо обращаться в департамент дорожного хозяйства и благоустройства по тел. 23-93-47. Если владельцы транспорта не откликнутся и не заберут машины, то автомобили отправят в металлом в доход бюджета Липецка.