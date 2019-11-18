Происшествия

35 минут назад

Липчанка обокрала строительный магазин

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#кража #магазин
Липчанка обокрала строительный магазин

Женщине удалось вынести из зала товары и уйти от уголовной ответственности.

Мировой судья судебного участка № 9 Октябрьского района рассмотрел материалы уголовного дела в отношении жительницы Липецка. Липчанка попалась на краже товаров из строительного магазина.

Как указано в материалах суда, днем 7 июля 2019 года липчанка пришла в магазин «Стройландия» на улице 50 лет НЛМК. При себе у злоумышленницы был рюкзак. Воспользовавшись моментом, когда ее никто не видел, липчанка украла со стеллажей три магнитных держателя для ножей, галогеновые и светодиодные лампы, светодиодные ленты, одну упаковку люверса, семь светильников, комплект портьерных штор. Сложив товары в свой рюкзак, женщина незамеченной прошла через кассы и скрылась. Ущерб от преступления составил 6 703 рубля.

Злоумышленницу вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Представитель потерпевшего к моменту рассмотрения дела в суде заявил ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с примирением с липчанкой: женщина полностью возместила сумму ущерба. Стороны процесса поддержали ходатайство, и суд постановил прекратить уголовное дело.
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#кража #магазин

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24 минуты назад
Какая хозяйственная...
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