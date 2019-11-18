Общество

сегодня, 15:02

Свет и воду на нескольких липецких улицах отключат из-за ремонтных работ

976
#отключение
Свет и воду на нескольких липецких улицах отключат из-за ремонтных работ

В связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям: 

19 ноября с 10:00 до 20:00 по ул. Котовского, 23,19,37; ул. Кочубея, 1; ул. Комсомольская, 22; ул. Школьная,24; ул. Пригородная; ул. Верхняя; ул. 1-я Крымская; ул. 2-я Крымская; ул. Киевская; ул. Кирова; ул. Комсомольская; пр. Комсомольский; ул. Школьная; ул. Шмидта; ул. Котовского; ул. Кочубея; ул. 300 лет Флота России, вл.2(Д/с № 37); ул. Краеведческая; ул. 300 лет Флота России; ул. Апраксина; ул. Кольцова; ул. Заповедная; ул. Мартынова; ул. Б.Синявиных; ул. Высоцкого; пер. Лазурный; пер. Поэтический; ул. М.Цветаевой; ул. Мазурука; ул. Смирнова; ул. Солнечная; ул. Минская; ул. Медицинская; ул. Городовикова; ул. Рябиновая; ул. Рудничная; ул. Жактовская; ул. Техническая; ул. Поселковая; ул. Паровозная; ул. Ударников. 

В связи с производством ремонтных работ на сетях электроснабжения  не будет электричества в жилых домах:

19 ноября с  09:00 до 17:00  в СНТ Мечта.

19,20,21 и 22 ноября с  9:00  до  17:00  по  ул.Юношеская, ул Базарная ,ул.Металлистов, ул.Почтовая, сообщает ЛГЭК.


976
#отключение

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