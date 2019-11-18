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сегодня, 13:29

Ставропольской учительнице вручили медаль за спасение детей

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Ставропольской учительнице вручили медаль за спасение детей

Женщина защитила детей от мужчины с ножом

Учительницу школы № 3 Нефтекумска (Ставропольский край) Марию Аксакалову, которая спасла детей от напавшего с ножом мужчины, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров наградил медалью, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

По данным следствия, днем 9 ноября вооруженный ножом мужчина, демонстрируя неадекватное поведение и выкрикивая нецензурную брань, стал приближаться к мальчикам, игравшим на детской площадке в городе Нефтекумске. Это увидела учительница начальных классов, возвращавшаяся из школы. Женщина преградила путь мужчине, а детям сказала бежать. Нападавший попытался ударить ее ножом, но учительница смогла убежать.

Нападавший ранее судимый Владимир Давыдов взят под стражу. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство из хулиганских побуждений").

Ранее Аксакалову наградили и полицейские. Они вручили ей благодарственное письмо, цветы и ценный подарок.
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