В России
сегодня, 13:19
В Астрахани балкон обрушился вместе с людьми
Один человек погиб
Житель Астрахани, который накануне упал с четвертого этажа вместе с балконом, скончался в больнице. Об этом сообщает РИА Новости.
Как сообщили в СК РФ по региону, также находившийся на балконе знакомый погибшего сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.
По факту гибели мужчины проводится проверка. Следствие устанавливает все обстоятельства, чтобы дать правовую оценку действиям либо бездействию управляющей компании дома. Здание было построено в 1967 году и не являлось аварийным.
ЧП произошло в воскресенье в Ленинском районе города. По данным ГУ МЧС по области, у балкона "хрущевки" обрушились ограждающие металлические конструкции.
Как сообщили в СК РФ по региону, также находившийся на балконе знакомый погибшего сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.
По факту гибели мужчины проводится проверка. Следствие устанавливает все обстоятельства, чтобы дать правовую оценку действиям либо бездействию управляющей компании дома. Здание было построено в 1967 году и не являлось аварийным.
ЧП произошло в воскресенье в Ленинском районе города. По данным ГУ МЧС по области, у балкона "хрущевки" обрушились ограждающие металлические конструкции.