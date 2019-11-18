В России

сегодня, 13:19

В Астрахани балкон обрушился вместе с людьми

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В Астрахани балкон обрушился вместе с людьми

Один человек погиб

Житель Астрахани, который накануне упал с четвертого этажа вместе с балконом, скончался в больнице. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщили в СК РФ по региону, также находившийся на балконе знакомый погибшего сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По факту гибели мужчины проводится проверка. Следствие устанавливает все обстоятельства, чтобы дать правовую оценку действиям либо бездействию управляющей компании дома. Здание было построено в 1967 году и не являлось аварийным.

ЧП произошло в воскресенье в Ленинском районе города. По данным ГУ МЧС по области, у балкона "хрущевки" обрушились ограждающие металлические конструкции.
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