Происшествия
9 минут назад
Пятилетний ребенок остался один за захлопнувшейся дверью
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Ему на помощь пришли спасатели, которые трудились все выходные не покладая рук.
За прошедшие выходные дни по данным городского управления по делам ГО и ЧС в Липецке произошло 23 механических ДТП и 7 происшествий с пострадавшими, причём, все семь – с участием пешеходов. Из них трижды наезды на людей совершались на пешеходных переходах практически в центре города: на территории Центрального рынка, на улице Папина,5, на ул. Космонавтов у ДС «Звёздный». Как показывает практика, в основном такие ДТП происходят в сумеречное и тёмное время суток при неясной видимости.
Восемь раз в течение выходных к месту происшествия выезжали спасатели. Дважды по сигналам липчан об аварийных деревьях. В одном случае на улице Гагарина у дома 117 оно опасно нависло над проезжей частью и было опилено с помощью сотрудников муниципального «Липецкгорсвета». Кроме того, на улице Катукова пришлось вскрывать дверь, за которой находился пятилетний ребёнок, а на проспекте Победы у входа в магазин и в 15-ом микрорайоне у бара участвовать в проверке подозрительных сумок, в которых по счастью ничего опасного не оказалось.
Восемь раз в течение выходных к месту происшествия выезжали спасатели. Дважды по сигналам липчан об аварийных деревьях. В одном случае на улице Гагарина у дома 117 оно опасно нависло над проезжей частью и было опилено с помощью сотрудников муниципального «Липецкгорсвета». Кроме того, на улице Катукова пришлось вскрывать дверь, за которой находился пятилетний ребёнок, а на проспекте Победы у входа в магазин и в 15-ом микрорайоне у бара участвовать в проверке подозрительных сумок, в которых по счастью ничего опасного не оказалось.
93