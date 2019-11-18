Липецкие спасатели вытащили из колодца собаку

В пятницу 14 ноября, городские спасатели вытащили собаку из оказавшегося открытым рядом с трамвайным депо люка. Самостоятельно выбраться из довольно глубокой бетонной западни пёс не смог. Жалобный лай привлёк внимание неравнодушных горожан, которые буквально засыпали операторов системы «112» просьбами о помощи. Одновременно в целях безопасности открытый колодец был ограждён, информация о нём передана вероятным владельцам, сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС администрации Липецка.