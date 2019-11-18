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28 минут назад
Деятельность Путина одобряют 70% россиян
Так показал опрос "Левада-центра"
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра". Его провели с 24 по 30 октября среди 1616 человек в 50 регионах методом личного интервью, сообщает Интерфакс.
26% опрошенных, отвечая на этот вопрос, ответили "безусловно, да", еще 44% - "скорее, да". В октябре 2014 года деятельность президента одобряли 85% (34% - "безусловно, да", 51% - "скорее, да"), в октября 2015 года - 82% (40% и 42%, соответственно). Не одобряют работу президента 10% респондентов, "скорее, не одобряют" - 18%.
На вопрос об отношении к президенту России большинство либо отвечают, что симпатизируют ему (24%), либо что они не могут о нем сказать ничего плохого (30%). 8% опрошенных сказали, что восхищаются президентом. Еще 15% относятся к нему нейтрально, 8% - занимают настороженную и выжидательную позицию, еще 8% - не могут сказать о Путине ничего хорошего. У 3% россиян Путин вызывает антипатию, еще у 3% - отвращение.
По словам директора «Левада-центра» Льва Гудкова, ядро сторонников президента составляют женщины, люди из провинции и россияне старшего возраста. Социолог связал снижение числа симпатизирующих Путину с разочарованием в его политике. Прежде всего, речь идет о непопулярной пенсионной реформе.
26% опрошенных, отвечая на этот вопрос, ответили "безусловно, да", еще 44% - "скорее, да". В октябре 2014 года деятельность президента одобряли 85% (34% - "безусловно, да", 51% - "скорее, да"), в октября 2015 года - 82% (40% и 42%, соответственно). Не одобряют работу президента 10% респондентов, "скорее, не одобряют" - 18%.
На вопрос об отношении к президенту России большинство либо отвечают, что симпатизируют ему (24%), либо что они не могут о нем сказать ничего плохого (30%). 8% опрошенных сказали, что восхищаются президентом. Еще 15% относятся к нему нейтрально, 8% - занимают настороженную и выжидательную позицию, еще 8% - не могут сказать о Путине ничего хорошего. У 3% россиян Путин вызывает антипатию, еще у 3% - отвращение.
По словам директора «Левада-центра» Льва Гудкова, ядро сторонников президента составляют женщины, люди из провинции и россияне старшего возраста. Социолог связал снижение числа симпатизирующих Путину с разочарованием в его политике. Прежде всего, речь идет о непопулярной пенсионной реформе.