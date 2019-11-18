Погода в Липецке

сегодня, 17:58

Холодный воздух с Арктики принесет похолодание

3 814
Холодный воздух с Арктики принесет похолодание

В ближайшие сутки атмосферное давление в Липецкой области останется высоким, небольшие дожди возможны лишь местами. 

В последующие двое суток атмосферное давление продолжит расти, будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 19 и 20 ноября - 0-2 градуса тепла, что на 1-3 градуса выше нормы. 21 ноября с затоком холода с Арктики и малооблачной погодой среднесуточные температуры резко опустятся до 4-6 градусов мороза.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, местами слабые моросящие осадки, туман, ночью и утром возможен гололед. Ветер юго-восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем будет от 0 до 5 градусов тепла.
В Липецке облачно с прояснениями, без осадков, туман. Температура ночью будет от 0 до 2 градусов мороза, днем она составит от 2 до 4 градусов тепла.
19 ноября стал самым теплым в Липецке в 1940 году, тогда в городе было +11. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1965 году – 20 градусов мороза.

3 814

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

мира

5 минут назад
Привет. Секса давно не было, постоянно одна. Страстно хочу секса. Возраст и деньги не волнуют. Потрахались и разбежались. Познакомиться можно тут. - http://kissa.vip
ответить

56

49 минут назад
Зима без снега словно лобок без члена.
ответить

Ч

сегодня, 18:05
" Минусок " , это хорошо .
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области туман и до +7
#потепление
13
В Липецкой области туман и до +7

16.11.2019 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области погода остается чуть теплее обычного
1
В Липецкой области погода остается чуть теплее обычного

15.11.2019 17:52

Погода в Липецке
В Липецкой области до +8
2
В Липецкой области до +8

14.11.2019 17:56

Погода в Липецке
В Липецкой области усилится ветер и до +8
3
В Липецкой области усилится ветер и до +8

13.11.2019 18:00

Погода в Липецке
Вторая декада ноября остается теплее привычного на 3 градуса
2
Вторая декада ноября остается теплее привычного на 3 градуса

12.11.2019 17:58

Погода в Липецке
В Липецкой области туман и до +11
4
В Липецкой области туман и до +11

11.11.2019 13:04

Погода в Липецке