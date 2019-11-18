Холодный воздух с Арктики принесет похолодание

В ближайшие сутки атмосферное давление в Липецкой области останется высоким, небольшие дожди возможны лишь местами.

В последующие двое суток атмосферное давление продолжит расти, будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 19 и 20 ноября - 0-2 градуса тепла, что на 1-3 градуса выше нормы. 21 ноября с затоком холода с Арктики и малооблачной погодой среднесуточные температуры резко опустятся до 4-6 градусов мороза.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, местами слабые моросящие осадки, туман, ночью и утром возможен гололед. Ветер юго-восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем будет от 0 до 5 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков, туман. Температура ночью будет от 0 до 2 градусов мороза, днем она составит от 2 до 4 градусов тепла.

19 ноября стал самым теплым в Липецке в 1940 году, тогда в городе было +11. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1965 году – 20 градусов мороза.



