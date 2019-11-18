Липчанам начислили 1,7 миллиарда рублей налогов

Почти 665 тысяч сводных налоговых уведомлений сформированы в нынешнем году налоговыми органами Липецкой области и уже направлены налогоплательщикам — жителям региона. Общая сумма предъявленных налогов — 1,7 миллиарда рублей.

Из них 522 тысяч налоговых уведомлений направлены через отделения почтовой связи, а 63 тысячи выгружены налогоплательщикам в интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Как отметили в пресс-службе УФНС России по Липецкой области, не получат налоговые уведомления на уплату имущественных налогов за 2018 год налогоплательщики: в случае наличия у них налоговой льготы, налогового вычета и иных оснований, установленных законодательством, те у кого сумма налога составляет менее 100 рублей — они получат уведомления, когда сумма налога превысит 100 рублей в следующем налоговом периоде, при том пени начисляться не будут. По данным причинам не формировались и не рассылались налоговые уведомления для 80 тысяч налогоплательщиков Липецкой области.



УФНС России по Липецкой области напоминает, что срок уплаты имущественных налогов физических лиц в этом году – 2 декабря.



