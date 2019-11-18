Происшествия
сегодня, 11:57
Полиция начала поиски ночного дровосека
Странное поведение мужчины попало на видеозапись.
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Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, полиция начала проверку по публикации GOROD48 «Ночной дровосек попал на видео». Ранее наш сайт сообщал о том, что происходило вчера вечером во дворе дома №28 на улице Вермишева. Там под покровом темноты неизвестный мужчина решил срубить дерево, растущее возле подъезда. Ночной дровосек несколько раз ударил топором по стволу, но дерево не свалил. Тогда разгневанный мужчина сел в автомобиль и уехал.
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