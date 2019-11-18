Происшествия

сегодня, 11:57

Полиция начала поиски ночного дровосека

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#проверка #дерево
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Странное поведение мужчины попало на видеозапись.

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Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, полиция начала проверку по публикации GOROD48 «Ночной дровосек попал на видео». Ранее наш сайт сообщал о том, что происходило вчера вечером во дворе дома №28 на улице Вермишева. Там под покровом темноты неизвестный мужчина решил срубить дерево, растущее возле подъезда. Ночной дровосек несколько раз ударил топором по стволу, но дерево не свалил. Тогда разгневанный мужчина сел в автомобиль и уехал.
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#проверка #дерево
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Комментарии (4)

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Блевалый

20 минут назад
Мир не без добрых людей. Ночью, кто то снимает на телефон, как скучно я живу. Дровосек спалился :)
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Хорошо

сегодня, 12:20
Не гомосека
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Да ты дятел

сегодня, 12:12
Автобыдло
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Автобыдло

сегодня, 12:06
себе парковочное место высвобождал. Гаишники же не реагируют (одна показуха, в реальности присылаешь им видео с автобыдлом - только отписки) на парковщиков на газонах, вот и вырубают
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