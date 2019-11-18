Происшествия

20 минут назад

Ревнивец пырнул сожительницу ножом в ногу

393
#нож #нападение
Ревнивец пырнул сожительницу ножом в ногу

Семейная "разборка" призошла в октябре

23 октября Отделом дознания ОП № 6 УМВД России по г. Липецку возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя города в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Установлено, что мужчина находился дома вместе со своей сожительницей, где на почве ревности с его стороны, между ними произошел конфликт. Мужчина схватился за нож, которым нанес своей сожительнице удар в нижнюю треть левого бедра.

На место совершения преступления незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которым мужчина признался в совершенном преступлении. Свою вину он признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

На основании заключения эксперта потерпевшей причинен легкий вред здоровью.

После проведения всего комплекса необходимых экспертиз материалы уголовного дела подлежат направлению в суд для рассмотрения вопроса по существу. Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, сообщает УМВД России по  Липецку.
393
#нож #нападение

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