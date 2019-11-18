Происшествия
20 минут назад
Ревнивец пырнул сожительницу ножом в ногу
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Семейная "разборка" призошла в октябре
23 октября Отделом дознания ОП № 6 УМВД России по г. Липецку возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя города в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
Установлено, что мужчина находился дома вместе со своей сожительницей, где на почве ревности с его стороны, между ними произошел конфликт. Мужчина схватился за нож, которым нанес своей сожительнице удар в нижнюю треть левого бедра.
На место совершения преступления незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которым мужчина признался в совершенном преступлении. Свою вину он признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.
На основании заключения эксперта потерпевшей причинен легкий вред здоровью.
После проведения всего комплекса необходимых экспертиз материалы уголовного дела подлежат направлению в суд для рассмотрения вопроса по существу. Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, сообщает УМВД России по Липецку.
Установлено, что мужчина находился дома вместе со своей сожительницей, где на почве ревности с его стороны, между ними произошел конфликт. Мужчина схватился за нож, которым нанес своей сожительнице удар в нижнюю треть левого бедра.
На место совершения преступления незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которым мужчина признался в совершенном преступлении. Свою вину он признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.
На основании заключения эксперта потерпевшей причинен легкий вред здоровью.
После проведения всего комплекса необходимых экспертиз материалы уголовного дела подлежат направлению в суд для рассмотрения вопроса по существу. Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, сообщает УМВД России по Липецку.
393