Общество
сегодня, 10:35
16-летний подросток на угнанной машине пытался скрыться от полицейских
В результате погони юноша был задержан
Ранним утром 15 ноября в Липецке на пустынной дороге автомобиль «Датсун» ехал на большой скорости, на требования сотрудников полиции остановиться не реагировал, чем вызвал подозрения о неправомерности действий водителя. В ходе погони за предполагаемым злоумышленником инспекторами ДПС и оперуполномоченными уголовного розыска задержан 16-летний учащийся колледжа, который не справился с управлением и въехал в ограждение, повредив автомобиль.
По словам молодого человека, в ночь с 14 на 15 ноября он подобрал ключ к гаражу у дома по ул.К.Либкнехта г. Грязи и совершил угон автомобиля «Датсун» для того, чтобы «покататься».
Хозяин автомобиля, 47-летний гражданин, узнал о совершенном в отношении него преступлении от сотрудников полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
По словам молодого человека, в ночь с 14 на 15 ноября он подобрал ключ к гаражу у дома по ул.К.Либкнехта г. Грязи и совершил угон автомобиля «Датсун» для того, чтобы «покататься».
Хозяин автомобиля, 47-летний гражданин, узнал о совершенном в отношении него преступлении от сотрудников полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
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