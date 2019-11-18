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сегодня, 10:35

16-летний подросток на угнанной машине пытался скрыться от полицейских

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#угон #погоня
16-летний подросток на угнанной машине пытался скрыться от полицейских

В результате погони юноша был задержан

Ранним утром 15 ноября в Липецке на пустынной дороге автомобиль «Датсун» ехал на большой скорости, на требования сотрудников полиции остановиться не реагировал, чем вызвал подозрения о неправомерности действий водителя. В ходе погони за предполагаемым злоумышленником инспекторами ДПС и оперуполномоченными уголовного розыска задержан 16-летний учащийся колледжа, который не справился с управлением и въехал в ограждение, повредив автомобиль.

По словам молодого человека, в ночь с 14 на 15 ноября он подобрал ключ к гаражу у дома по ул.К.Либкнехта г. Грязи и совершил угон автомобиля «Датсун» для того, чтобы «покататься».

Хозяин автомобиля, 47-летний гражданин, узнал о совершенном в отношении него преступлении от сотрудников полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», санкция которой предусматривает  максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
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#угон #погоня

Комментарии (7)

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Я

7 минут назад
Житель, умиляйся не умиляйся, подросток не планировал обогащаться, просто катался. Хищение - это с целью обогащения.
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Житель

15 минут назад
"без цели хищения" - формулировка умиляет! Хищение уже совершено!
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Ужас

36 минут назад
Что дальше
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На бутылку

39 минут назад
Пистюка!
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Чётко

50 минут назад
Идёт к успеху в воровской мир.
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весёлый

сегодня, 10:49
Маленькие детки маленькие бедки
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кот Базилио

сегодня, 10:41
Какой помощник для папы Карло!
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