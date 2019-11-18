Фонд капремонта предлагает нарисовать новый облик города

Фонд капитального ремонта Липецкой области объявляет о начале V ежегодного конкурса детского рисунка, который стал своеобразным банком идей, которые могли бы внести вклад в архитектурный облик региона: лучшие идеи могут стать арт-проектами для украшения фасадов многоквартирных домов при капремонте.

Конкурс проводится ежегодно с 2015 года. В 2018 году участие в нем приняло более 1000 детей, выставка лучших работ и церемония награждения прошли в областном Центре культуры в Липецке. Интерес юных липчан к конкурсу растет, в нынешнем году принято решение провести церемонию награждения победителей конкурса рисунков-2019 в ДС «Звездный». Также в этом году изменена тематика рисунков. Если раньше детям предлагали изобразить свой дом после капитального ремонта, то в этом году детям предложено нарисовать рисунки-проекты, которые могут быть нанесены на дом при капитальном ремонте фасадов.

«Конкурс рисунков абсолютно беспроигрышный для каждого ребенка, всем участникам будут вручены пригласительные на ледовую сказку в ДС «Звездный», которая будет организована 28 декабря. Там же мы озвучим победителей. Желаем всем вдохновения и удачи» - прокомментировал генеральный директор Фонда капитального ремонта Липецкой области Константин Востриков.

В конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 5 до 14 лет. Для этого нужно подготовить рисунок-проект на одну из заданных тем: «Память о Великой Отечественной Войне»; «Портрет памяти» (известные личности Липецкого края); свободная тема. Направить рисунок и заявку на электронную почту risunok2019@fkr48.ru и предоставить оригинал рисунка по адресу г. Липецк, ул. Советская, д.3, оф.102. Важно: рисунок-проект необходимо вписать в фасад многоквартирного (многоэтажного) дома.

Выносить вердикт будет жюри, в которое войдут представители Фонда капремонта Липецкой области, компаний-спонсоров и архитектурного и строительного сообщества Липецкой области. По результатам голосования определят победителей по каждой из заданных тем в каждой возрастной категории: 5-7 лет, 8-10 лет и 11-14 лет (9 человек).

Победители получат: фотоаппараты, планшеты, мини-проекторы, все участники – пригласительные билеты на Новогоднюю ледовую сказку «Снежная королева». Выставка лучших работ и церемония торжественного награждения пройдет 28 декабря 2019 в ДС «Звездный». Призовой фонд сформирован средствами компаний-спонсоров: Газпробанк, проектная группа «Юникрон», компания «Почта-48», база отдыха «Панорма». Организатор выражает благодарность компаниям спонсорам за социальную направленность

Подробная информация об организаторе, сроках проведения конкурса, количестве призов размещена на сайте: www.kapremont48.ru.

*Организатором мероприятия является Фонд капитального ремонта Липецкой области ИНН: 4824070613, адрес: г. Липецк, ул. Советская, д. 3, этаж 1, каб. 102. Информация о правилах и сроках проведения мероприятия, в том числе о сроках окончания приема заявок на участие, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения, размещается на официальном сайте Организатора: www.kapremont48.ru

Компании спонсоры: Почта-48 (ИП Алферов Александр Игорьевич, ИНН: 482605718240), Газпромбанк (Банк ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный», ИНН: 7744001497), Панорама ( ООО база отдыха «Автомобилист»), Юникрон (ООО "Юникрон", ИНН: 4826086111)

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"PR"