Житель Добровского района угнал автомобиль в Липецке, покатался и бросил

17 ноября в отдел полиции обратился 32-летний гражданин с заявлением о том, что в период с 16 на 17 ноября неизвестными от дома по ул.Звездная совершен угон автомобиля "ВАЗ-21093". Автомобиль обнаружен у дома по ул.Смирнова в исправном состоянии.



Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления по «горячим следам» установлен и доставлен в отдел полиции неработающий ранее судимый 20-летний житель Добровского района. Расследование проводит ОП № 2 УМВД России по Липецку.