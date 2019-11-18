Происшествия

9 минут назад

Житель Добровского района угнал автомобиль в Липецке, покатался и бросил

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#угон
Житель Добровского района угнал автомобиль в Липецке, покатался и бросил
17 ноября в отдел полиции обратился 32-летний гражданин с заявлением о том, что в период с 16 на 17 ноября неизвестными от дома по ул.Звездная совершен угон автомобиля "ВАЗ-21093". Автомобиль обнаружен у дома по ул.Смирнова в исправном состоянии.

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления по «горячим следам» установлен и доставлен в отдел полиции неработающий ранее судимый 20-летний житель Добровского района. Расследование проводит ОП № 2 УМВД России по Липецку.
1 74
#угон

Комментарии (1)

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Гость484

2 минуты назад
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