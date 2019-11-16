14 минут назад
В Липецкой области туман и до +7
В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в области высокого атмосферного давления – осадков не ожидается. Среднесуточные температуры составят 0-2 градуса тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью составит от 2 до 4 градусов мороза, днем она составит от 3 до 5 градусов тепла.
День 17 ноября стал самым теплым в Липецке в 1977 году, тогда в городе было +11. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1951 году – 20 градусов мороза.
Завтра
Когда же уже будет