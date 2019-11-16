В Липецкой области туман и до +7

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в области высокого атмосферного давления – осадков не ожидается. Среднесуточные температуры составят 0-2 градуса тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков, местами туман. Ветер южный, 4-9 м/сек. Температура воздуха ночью от 0 до 5 градусов мороза, днем температура составит от 2 до 7 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью составит от 2 до 4 градусов мороза, днем она составит от 3 до 5 градусов тепла.



День 17 ноября стал самым теплым в Липецке в 1977 году, тогда в городе было +11. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1951 году – 20 градусов мороза.



