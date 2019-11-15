На нескольких липецких улицах отключат электричество из-за опиловки деревьев

В связи опиловкой деревьев, растущих в охранной зоне ЛЭП, не будет электричества в жилых домах частного сектора:



18 ноября с 9:00 до 17:00 по ул. Минина ул. Курако ул. Пожарского ул. Зеленая ул. Украинская ул. Партизанская ул. Ильича



С 18 по 22 ноября с 9:00 до 16:00 по ул. Тургенева ул. Декабристов ул. Волгоградская.



