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сегодня, 14:01

На нескольких липецких улицах отключат электричество из-за опиловки деревьев

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#отключение света
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На нескольких липецких улицах отключат электричество из-за опиловки деревьев
В связи опиловкой деревьев, растущих в охранной зоне ЛЭП,  не будет электричества в жилых домах частного сектора:

18 ноября с 9:00 до 17:00 по ул. Минина ул. Курако ул. Пожарского ул. Зеленая ул. Украинская ул. Партизанская ул. Ильича 

С 18 по 22 ноября с 9:00 до 16:00 по ул. Тургенева ул. Декабристов ул. Волгоградская.   

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#отключение света
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Комментарии (1)

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Botan777

42 минуты назад
Я много работал за компьютером, пока не посадил полностью зрение. Врачи сказали либо очки, либо операция и я начал искать альтернативу, ведь таких, как я много. Спустя какое-то время я нашел средство которое реально спасло меня и теперь мне не нужны очки или другое лечение. Советую всем ознакомиться кто желает восстановить или сохранить зрение ведь это важно! ---- https://bit.vodka/zrenie
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