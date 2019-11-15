В России
27 минут назад
В городском парке зарезали женщину
Тело обнаружили в «Лосином острове».
Неизвестный убил женщину в парке "Лосиный остров" на востоке Москвы, нанеся ей более 10 ножевых ранений. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что погибшая была жительницей района.
Вечером 14 ноября на территории парка «Лосиный остров» обнаружили тело 45-летней женщины с многочисленными ранениями, уточняет издание «РИАМО». Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Обстоятельства преступления устанавливаются. Следователи разыскивают лиц, причастных к убийству.
Вечером 14 ноября на территории парка «Лосиный остров» обнаружили тело 45-летней женщины с многочисленными ранениями, уточняет издание «РИАМО». Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Обстоятельства преступления устанавливаются. Следователи разыскивают лиц, причастных к убийству.