В России

27 минут назад

В городском парке зарезали женщину

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#убийство #парк
В городском парке зарезали женщину

Тело обнаружили в «Лосином острове».

Неизвестный убил женщину в парке "Лосиный остров" на востоке Москвы, нанеся ей более 10 ножевых ранений. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что погибшая была жительницей района.

Вечером 14 ноября на территории парка «Лосиный остров» обнаружили тело 45-летней женщины с многочисленными ранениями, уточняет издание «РИАМО». Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Обстоятельства преступления устанавливаются. Следователи разыскивают лиц, причастных к убийству.
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#убийство #парк

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