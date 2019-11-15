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33 минуты назад

Девочка сбежала из детского сада

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#пропавшие без вести #детский сад
Девочка сбежала из детского сада

Учреждение образования покинула 4-летняя девочка.

Сегодня в Березниках Пермского края воспитанница детского сада на улице Юбилейной сбежала во время прогулки. 4-летняя девочка предположительно вышла через служебный выход и ушла в город. Как рассказала «АиФ-Прикамье» мама девочки, всё произошло во время прогулки.

- У дочки произошёл конфликт со сверстником. Она подошла к воспитательнице, но та проигнорировала её (может быть, не услышала или не поняла). Когда дети возвращались в группу, дочка в истерике кинулась к выходу и выбежала за территорию садика, – рассказала мама девочки.

По словам мамы ребенка, пропажу ребенка воспитатели заметили после прогулки. Это произошло около 11:00.

— Когда всех детей выстроили, то недосчитались одного. Когда дети гуляли, на территорию садика заезжала машина через служебный заезд. Возможно, дочь ушла через него, — рассказала 59.RU мама девочки.

Пропавшую девочку нашли только спустя час в другой стороне города. Мама предполагает, что ребёнка мог кто-то заболтать и увести. Дальше всем будет заниматься полиция.
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#пропавшие без вести #детский сад

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