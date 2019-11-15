В России

50 минут назад

Беременную женщину жестоко избили в трамвае

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#трамвай #побои
Беременную женщину жестоко избили в трамвае

На будущую мать напал пьяный пассажир.

Пьяный мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте столичного ГУМВД России. Подозреваемый уже задержан - это 41-летний житель Московской области. Полицейскими было заведено дело по статье "побои", мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Как сообщает РИА Новости, инициирован вопрос о передаче уголовного дела из полиции в следственные органы.

В ведомстве также опубликовали видео с места происшествия, пишет " Лента". На кадрах видно, что мужчина начинает избивать сидящую рядом с ним женщину, за нее вступается пассажир. Затем женщина опускается на колени, ей помогают очевидцы. Они же и вызвали полицию. В каких отношениях состояли нападавший и пострадавшая женщина, неизвестно. В МВД подтвердили, что, находясь в трамвае, пьяный мужчина «беспричинно» начал избивать беременную женщину. Та потеряла сознание и упала, ее госпитализировали.
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#трамвай #побои

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