В России
50 минут назад
Беременную женщину жестоко избили в трамвае
На будущую мать напал пьяный пассажир.
Пьяный мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте столичного ГУМВД России. Подозреваемый уже задержан - это 41-летний житель Московской области. Полицейскими было заведено дело по статье "побои", мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Как сообщает РИА Новости, инициирован вопрос о передаче уголовного дела из полиции в следственные органы.
В ведомстве также опубликовали видео с места происшествия, пишет " Лента". На кадрах видно, что мужчина начинает избивать сидящую рядом с ним женщину, за нее вступается пассажир. Затем женщина опускается на колени, ей помогают очевидцы. Они же и вызвали полицию. В каких отношениях состояли нападавший и пострадавшая женщина, неизвестно. В МВД подтвердили, что, находясь в трамвае, пьяный мужчина «беспричинно» начал избивать беременную женщину. Та потеряла сознание и упала, ее госпитализировали.
В ведомстве также опубликовали видео с места происшествия, пишет " Лента". На кадрах видно, что мужчина начинает избивать сидящую рядом с ним женщину, за нее вступается пассажир. Затем женщина опускается на колени, ей помогают очевидцы. Они же и вызвали полицию. В каких отношениях состояли нападавший и пострадавшая женщина, неизвестно. В МВД подтвердили, что, находясь в трамвае, пьяный мужчина «беспричинно» начал избивать беременную женщину. Та потеряла сознание и упала, ее госпитализировали.