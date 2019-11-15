В Липецке граффити украсит фасад многоэтажки

Красивый рисунок откроется после завершения капитального ремонта.

Внимание липчан привлек фасад дома №2 по улице Фрунзе. Сейчас в этой липецкой многоэтажке проходит капитальный ремонт. Казалось бы, привычный пейзаж из стройматериалов и лесов, но здесь на фасаде под стройматериалами скрывается рисунок во все четыре этажа здания.- Одна из подрядных организаций обратилась в Фонд капитального ремонта с инициативой нанесения граффити при капитальном ремонте. Там идут работы по утеплению и ремонту фасада. Учитывая удачную географию, торец дома видно не только со спуска, но и с липецкого Городища - Фонд поддержал инициативу подрядчика. Для того, чтобы здесь стало еще больше красок, особенно в осенне-зимний период, решено было изобразить композицию из деревьев, - сообщили GOROD48 в ФКР по Липецкой области.Автором рисунка стал художник Тимур Молотов, который известен липчанам по граффити с самолётами на площади Победы и здании интернет-провайдера на Плехановском спуске. Сейчас рисунок на многоэтажке находится в стадии нанесения, но основную задумку уже хорошо видно.- Конечно, мы не остановимся только на одном объекте, если от жителей или от подрядных организаций будет поступать такая инициатива, - рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта Липецкой области Константин Востриков.