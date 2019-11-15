В России
сегодня, 12:37
В России запретили посуточную аренду квартир
Запрет касается многоквартирных домов.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете предоставления гостиничных услуг в жилых помещениях многоквартирных домов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, уточняет «Лента».
Также в квартирах запрещается размещать промышленные предприятия и осуществлять миссионерскую деятельность, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Жилые помещения можно использовать для профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности, но только если это не нарушает прав других граждан.
Так называемый «закон о хостелах», запрещающий использовать жилые помещения в качестве гостиниц, вступил в силу 1 октября 2019 года. Эксперты ожидали, что вслед за этим поступят разъяснения касаемо почасовой и посуточной аренды квартир, однако их не последовало. Поправки не относятся к заключению договоров найма жилого помещения (длительная аренда).
Также в квартирах запрещается размещать промышленные предприятия и осуществлять миссионерскую деятельность, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Жилые помещения можно использовать для профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности, но только если это не нарушает прав других граждан.
Так называемый «закон о хостелах», запрещающий использовать жилые помещения в качестве гостиниц, вступил в силу 1 октября 2019 года. Эксперты ожидали, что вслед за этим поступят разъяснения касаемо почасовой и посуточной аренды квартир, однако их не последовало. Поправки не относятся к заключению договоров найма жилого помещения (длительная аренда).