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Отчим признался в убийстве девочки
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Преступление совершено в Крыму.
Отчим пятилетней девочки, которую нашли мертвой в Крыму после нескольких дней поисков, задержан. Его подозревают в убийстве ребенка, пишет РЕН ТВ. Соответствующее сообщение опубликовал региональный главк Следственного комитета. Криминалисты в ходе расследования определили, что к исчезновению девочки причастен ее отчим. Во время допроса он признался в убийстве ребенка. Он рассказал, что убил падчерицу днем 12 ноября, а затем вывез тело из дома и закопал его недалеко от места жительства.
Семья пятилетней девочки, которую несколько дней искали в Крыму и обнаружили мертвой, не состояла на учете в органах опеки, сообщили ТАСС в районной администрации. По данным администрации, в семье было двое детей - пятилетняя девочка и двухлетний мальчик. В администрации добавили, что мать детей находилась в Китае. В пятницу она, как ожидается, прибудет в Крым.
Поиски девочки 2013 года рождения, которая якобы ушла из дома в селе Кропоткино Раздольненского района в неизвестном направлении 12 ноября, вели волонтеры, местные жители и сотрудники правоохранительных органов. В пятницу стало известно, что найдено тело ребенка.
Семья пятилетней девочки, которую несколько дней искали в Крыму и обнаружили мертвой, не состояла на учете в органах опеки, сообщили ТАСС в районной администрации. По данным администрации, в семье было двое детей - пятилетняя девочка и двухлетний мальчик. В администрации добавили, что мать детей находилась в Китае. В пятницу она, как ожидается, прибудет в Крым.
Поиски девочки 2013 года рождения, которая якобы ушла из дома в селе Кропоткино Раздольненского района в неизвестном направлении 12 ноября, вели волонтеры, местные жители и сотрудники правоохранительных органов. В пятницу стало известно, что найдено тело ребенка.
164