В Липецкой области погода остается чуть теплее обычного

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области останется высоким, осадки не ожидаются. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-3 градуса тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 ноября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем будет от 2 до 7 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от 1 до 3 градусов мороза, днем она составит от 4 до 6 градусов тепла.



16 ноября стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 19 градусов мороза.



