25 минут назад
В Липецкой области погода остается чуть теплее обычного
В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области останется высоким, осадки не ожидаются. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-3 градуса тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от 1 до 3 градусов мороза, днем она составит от 4 до 6 градусов тепла.
16 ноября стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 19 градусов мороза.