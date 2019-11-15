Происшествия

50 минут назад

В Липецке прошли антитеррористические учения

12 446
#учения
В Липецке прошли антитеррористические учения

Горожане обратили внимание на непривычно многочисленные скопления силовиков в разных частях города 13 и 14 ноября

В редакцию GOROD48 накануне обращались липчане с тревожными сообщениями об оцеплении автостанции Сокол, о силовиках в спецэкипировке в разных частях города. 

Сегодня УФСБ России по Липецкой области распространило официальный пресс-релиз:

"Оперативным штабом в Липецкой области проведено плановое тактико-специальное учение «Циклон-2019», в ходе которого отрабатывались практические действия группировки сил и средств штаба по организации ситуационного реагирования на информацию о подготовке и совершении преступлений террористической направленности. Учения прошли в два этапа - 13 и 14 ноября на территории автостанции «Сокол» и в Советском районе  Липецка.

В учениях приняли участие более четырехсот сотрудников подразделений региональных управлений ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, ФСИН, ЦССИ ФСО, представители Управлений здравоохранения и информационной политики Липецкой области, Роспотребнадзора, органов исполнительной власти региона. 

По замыслу учения 13 ноября 2019 года в одной из квартир  Липецка произошел подрыв неустановленного взрывного устройства (по обнаруженным элементам - возможно СВУ), в результате которого погиб находившийся в квартире мужчина. В результате проведенных мероприятий установлено, что погибший снял квартиру сроком на 4 дня, за это время его посещали двое мужчин и одна женщина, имевшие при себе сумки и пакеты. 

14 ноября 2019 года в дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД России по г. Липецку поступили сообщения о том, что обнаружены подозрительные пакеты в салоне автобуса городского маршрута № 347 на конечной остановке автостанции «Сокол» и в зале ожидания автостанции. Позже при попытке сотрудников полиции проверить документы у подозрительного мужчины (предположительно оставившего сумку в здании), последний оказал вооруженное сопротивление и забежал в автобус с людьми, где взял в заложники пассажиров и сообщил о минировании автобуса.

Руководителем оперативного штаба - начальником УФСБ России по Липецкой области полковником Владимиром Овчинниковым принято решение о введении правового режима контртеррористической операции (КТО) на территории ряда улиц Липецка. Для проведения КТО в район была направлена группировка регионального оперативного штаба, которая отрабатывала поступающие вводные в обстановке, максимально приближенной к боевой. В ходе ТСУ руководителем ОШ принято решение о проведении оперативно-боевого мероприятия, в ходе которого террорист был обезврежен. Угроза совершения диверсионно-террористического акта ликвидирована. 

После окончания ТСУ состоялось заседание оперативного штаба, на котором осуществлен детальный разбор хода учения, подведены итоги, а также рассмотрен ряд вопросов, направленных на совершенствование взаимодействия  региональных субъектов антитеррористической деятельности"
12 446
#учения

Комментарии (12)

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5 минут назад
Не один солдат НАТО не ступал на землю России, всё разрушено собственными руками.
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Пушкин

6 минут назад
Выйду на улицу, солнца нема, Менты молодые свели меня с ума. Выйду на улицу, гляну на сяло, Ментяки гуляют и мне весело. Выйду на улицу, гляну на село, Ментяки гуляют и мне весело. Матушка родная, дай воды холодной, Сердце моё словно кидает в жар. Раньше гулял я в зелёном саду, Думал, на улицу век не пойду, Думал, на улицу век не пойду. А теперь под вечер пятки горят, Менты отпинали и денег хотят, Я пойду на улицу, к ФСБ пойду, Золотом звонким я их одарю. Матушка, слышишь, ментяка поёт, Это на Советской пъянка идёт. Менты голосистые звонко поют, Доброму молодцу спать не дают, Доброму молодцу спать не дают. Выйду из дома- гляну на сяло ! Менты бабку тащат и мне весяло !
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Пушкин

8 минут назад
Выйду на улицу, солнца нема, Менты молодые свели меня с ума. Выйду на улицу, гляну на сяло, Ментяки гуляют и мне весело. Выйду на улицу, гляну на село, Ментяки гуляют и мне весело. Матушка родная, дай воды холодной, Сердце моё словно кидает в жар. Раньше гулял я в зелёном саду, Думал, на улицу век не пойду, Думал, на улицу век не пойду. А теперь под вечер пятки горят, Менты отпинали и денег хотят, Я пойду на улицу, к ФСБ пойду, Золотом звонким я их одарю. Матушка, слышишь, ментяка поёт, Это на Советской идёт. Менты голосистые звонко поют, Доброму молодцу спать не дают, Доброму молодцу спать не дают.
ответить

так кто террорист?

15 минут назад
Константина Котова, приговорили к 4 годам колонии общего режима за то, что он "перегораживал проезжую часть и пять минут скандировал, участвуя в несогласованной акции" Суд отказался смотреть видео с камеры наблюдения, как задерживали Константина Котова. Но его публикует Дождь. Котова обвиняли в том, что он "перегораживал проезжую часть и пять минут скандировал, участвуя в несогласованной акции". Это следует из показаний свидетеля обвинения, которые суд принял. Кстати, он не полицейский, разумеется, и не омоновец. А водитель автозака. Стало быть, человек незаинтересованный. А на видео с камер, которое адвокату Марии Эйсмонт предоставил предоставил департаментом информационных технологий правительства Москвы (!) видно, что Котов просто вышел из метро "Китай-город" и в течение 30 секунд его скрутили и потащили в автозак
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Фрэнк Гудвин

19 минут назад
Ваши антитеррористические учения стоили мне лично более 1 000руб, кто оплатит? Тренируйтесь на Тракторном в бывших цехах ( понимаю, там вашим мальчикам местные головы отшибут и оружие отнимут - не вариант.) Можно же ещё что-то придумать-люди вас кормят задаром, так хоть не мешайте им жить.
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Мотобратство

26 минут назад
Мусара - позор России
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слабовики

29 минут назад
а в Грозном слабо провести учения?
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Гость

29 минут назад
Рязанский сахарок, помним, помним
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Гость

33 минуты назад
Дебилы
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Вопрос

36 минут назад
А антиворовские учения , когда будут ?
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