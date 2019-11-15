В Липецке прошли антитеррористические учения

Горожане обратили внимание на непривычно многочисленные скопления силовиков в разных частях города 13 и 14 ноября

В редакцию GOROD48 накануне обращались липчане с тревожными сообщениями об оцеплении автостанции Сокол, о силовиках в спецэкипировке в разных частях города.



Сегодня УФСБ России по Липецкой области распространило официальный пресс-релиз:



"Оперативным штабом в Липецкой области проведено плановое тактико-специальное учение «Циклон-2019», в ходе которого отрабатывались практические действия группировки сил и средств штаба по организации ситуационного реагирования на информацию о подготовке и совершении преступлений террористической направленности. Учения прошли в два этапа - 13 и 14 ноября на территории автостанции «Сокол» и в Советском районе Липецка.



В учениях приняли участие более четырехсот сотрудников подразделений региональных управлений ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, ФСИН, ЦССИ ФСО, представители Управлений здравоохранения и информационной политики Липецкой области, Роспотребнадзора, органов исполнительной власти региона.



По замыслу учения 13 ноября 2019 года в одной из квартир Липецка произошел подрыв неустановленного взрывного устройства (по обнаруженным элементам - возможно СВУ), в результате которого погиб находившийся в квартире мужчина. В результате проведенных мероприятий установлено, что погибший снял квартиру сроком на 4 дня, за это время его посещали двое мужчин и одна женщина, имевшие при себе сумки и пакеты.



14 ноября 2019 года в дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД России по г. Липецку поступили сообщения о том, что обнаружены подозрительные пакеты в салоне автобуса городского маршрута № 347 на конечной остановке автостанции «Сокол» и в зале ожидания автостанции. Позже при попытке сотрудников полиции проверить документы у подозрительного мужчины (предположительно оставившего сумку в здании), последний оказал вооруженное сопротивление и забежал в автобус с людьми, где взял в заложники пассажиров и сообщил о минировании автобуса.



Руководителем оперативного штаба - начальником УФСБ России по Липецкой области полковником Владимиром Овчинниковым принято решение о введении правового режима контртеррористической операции (КТО) на территории ряда улиц Липецка. Для проведения КТО в район была направлена группировка регионального оперативного штаба, которая отрабатывала поступающие вводные в обстановке, максимально приближенной к боевой. В ходе ТСУ руководителем ОШ принято решение о проведении оперативно-боевого мероприятия, в ходе которого террорист был обезврежен. Угроза совершения диверсионно-террористического акта ликвидирована.



После окончания ТСУ состоялось заседание оперативного штаба, на котором осуществлен детальный разбор хода учения, подведены итоги, а также рассмотрен ряд вопросов, направленных на совершенствование взаимодействия региональных субъектов антитеррористической деятельности"

