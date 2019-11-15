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Депутаты Госдумы предложили изменить процедуру раздела имущества экс-супругов

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Депутаты Госдумы предложили изменить процедуру раздела имущества экс-супругов

Главы комитетов Госдумы по госстроительству и законодательству, а также по вопросам семьи, женщин и детей Павел Крашенинников и Тамара Плетнева предложили закрепить в Семейном кодексе понятия общего имущества супругов и изменить процедуру его раздела.

Крашенинников рассказал, что проект предусматривает закрепление в Семейном кодексе понятия "общее имущество" как совокупность всех "активов" и "пассивов", нажитых супругами в браке.

– Чтобы не рассматривать многократно судебные споры о разделе имущества одних и тех же супругов, законопроектом предлагается установить правило, что делится сразу все общее имущество супругов в долях, – цитирует политика "Российская газета".

При этом отмечается, что суд не будет учитывать, если какой-либо предмет куплен на личные деньги одного из супругов. Так, сначала суд определит размер общего имущества, после этого установит размер доли мужчины и женщины. Некоторое имущество закон запретит делить. Это относится, например, к дому. Однако, если жилье останется, например, у экс-жены, то бывший супруг может получить компенсацию. Суд также может дать рассрочку, если на данный момент экс-член семьи не может выплатить другому компенсацию, сообщает vse42.ru
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Комментарии (1)

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58 минут назад
Идиотизм.Пример у мужа была до брака 1 ком. квартира, в браке решили продать 1к. и купить 2 ком. И при разводе 2 к. будет делится поровну, не учитывая, что муж вложил гораздо больше средств. И почему не делить дома?.В таком случае 2-ой супруг вообще не получит компенсацию до конца жизни. Несправедливо.
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