Депутаты Госдумы предложили изменить процедуру раздела имущества экс-супругов

Главы комитетов Госдумы по госстроительству и законодательству, а также по вопросам семьи, женщин и детей Павел Крашенинников и Тамара Плетнева предложили закрепить в Семейном кодексе понятия общего имущества супругов и изменить процедуру его раздела.

Крашенинников рассказал, что проект предусматривает закрепление в Семейном кодексе понятия "общее имущество" как совокупность всех "активов" и "пассивов", нажитых супругами в браке. – Чтобы не рассматривать многократно судебные споры о разделе имущества одних и тех же супругов, законопроектом предлагается установить правило, что делится сразу все общее имущество супругов в долях, – цитирует политика "Российская газета". При этом отмечается, что суд не будет учитывать, если какой-либо предмет куплен на личные деньги одного из супругов. Так, сначала суд определит размер общего имущества, после этого установит размер доли мужчины и женщины. Некоторое имущество закон запретит делить. Это относится, например, к дому. Однако, если жилье останется, например, у экс-жены, то бывший супруг может получить компенсацию. Суд также может дать рассрочку, если на данный момент экс-член семьи не может выплатить другому компенсацию, сообщает При этом отмечается, что суд не будет учитывать, если какой-либо предмет куплен на личные деньги одного из супругов. Так, сначала суд определит размер общего имущества, после этого установит размер доли мужчины и женщины. Некоторое имущество закон запретит делить. Это относится, например, к дому. Однако, если жилье останется, например, у экс-жены, то бывший супруг может получить компенсацию. Суд также может дать рассрочку, если на данный момент экс-член семьи не может выплатить другому компенсацию, сообщает vse42.ru