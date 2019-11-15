Серябкина подралась с Темниковой

Бывшие участницы российской музыкальной группы Serebro Елена Темникова и Ольга Серябкина подрались в лифте после одного из концертов.

Бывшие участницы российской музыкальной группы Serebro Елена Темникова и Ольга Серябкина подрались в лифте после одного из концертов.

Как сообщает сайт vse42.ru сложных отношениях между бывшими участницами музыкальной группы Serebro в последнее время говорят все больше и больше. Чтобы избежать слухов, Ольга Серябкина решила дать интервью СМИ о конфликте со своей коллегой.

По словам девушки, Елене Темниковой нужен был музыкальный продюсер Макс Фадеев, чтобы "зацепиться за него".

-Я не знаю, что у нее в голове. Не знаю этого человека уже более шести лет... У нас были отношения, у нас была дружа, – рассказала Ольга Серябкина.

Однако, певица считает, дружбе пришел конец, когда Темникова увидела в ней соперницу. По мнению исполнительницы, во время зарубежных гастролей ей было проще, поскольку она владела английским языком, а коллега – нет. Серябкина уверена,что именно в тот момент она и начала заслонять Темникову, главную звезду коллектива.

Точка кипения в конфликте девушек наступила, когда они подрались после одного из концертов. По словам Серябкиной, они вдвоем ехали в лифте и смотрели друг на друга. Внезапно Темникова подошла к сопернице вплотную и начала бить по почкам и печени.

Серябкина сначала не хотела отвечать на удары, поскольку боялась,что ссора перерастет в полноценную драку. Но после того, как Темникова плюнула в нее, Серябкина укусила коллегу, а потом дала ей пощечину. После случившегося исполнительница сразу все рассказала Фадееву.

-Я сильнее. Если бы один раз врезала, это был бы тяжеляк, – поделилась мыслями певица.

-Если она завтра позвонит и попросит помощи, я ей помогу и с открытым сердцем. Но защищать себя я буду. Хочу остаться доброй, но не хочу, чтобы на мне ездил, – заключила певица в эфире Youtube-шоу "Алена, блин!".