Здоровье
30 минут назад
Детские хирурги перешли на применение 3D-моделирования дефектов черепа при операциях
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В областной детской больнице с применением новых технологий спасли всех героев недавних публикаций GOROD48.
Как уже писал GOROD48, разбившаяся 27 октября в Военном городке девочка, упавшая в дыру перекрытия заброшенного здания рембазы, выжила, хотя в первый день ее пребывания в стационаре медики опасались давать хоть какие-то прогнозы о ее выздоровлении. Более того, как сообщил GOROD48 главный врач ГУЗ «Областная детская больница» Сергей Голобурдин, после ряда проведенных операций 15-летняя школьница стоит на пути к полному выздоровлению.
Заметим, это не первый пациент клиники, который выживает благодаря профессионализму медиков. Например, врачи в сентябре проявили недюжинный профессионализм при лечении 16-летнего подростка, доставленного с тяжелейшей электротравмой из Чаплыгинского района (у школьника диагностировали 70-процентный ожог тела, некоторые пораженные участки были буквально обуглены). Врачи детской областной больницы стабилизировали состояние пациента, а потом перевели в специализированный ожоговый центр Нижнего Новгорода для дальнейшего лечения. Сейчас жизнь подростка вне опасности. Он перенес несколько пластических операций и уже может двигать руками, разговаривать, принимать пищу. Парню предстоит еще ряд операций, после которых он сможет самостоятельно ходить. Также недавно медики спасли двухлетнюю девочку, обваренную кипящим рассолом при консервации грибов.
Сергей Голобурдин рассказал GOROD48 о том, что помогает спасать, казалось бы, безнадежных пациентов.
- В нашей клинике особое внимание уделяется оказанию высокотехнологичной медицинской помощи в рамках обеспечения государственных гарантий по нескольким профилям: нейрохирургия, детская онкология, травматология и ортопедия, урология. Мы также оказываем высокотехнологичную медицинскую помощь по таким профилям как травматология-ортопедия, урология, нейрохирургия. Ежегодно мы лечим более 300 тяжелых детей.
- Качественное лечение невозможно без нового оборудования…
- Да, конечно. В течении последних лет мы внедрили современные методики лечения с применением новых технологий. На закупку техники потрачено более 90 миллионов рублей. Пройдусь по направлениям.
Так, в оториноларингологии внедрена модернизированная техника оперативного лечения искривления носовой перегородки с применением эндовидеоскопической технологии, способствующей более быстрому заживлению и снижению риска развития осложнений. В этом году по новой технологии сделано уже 46 операций. В урологическую практику внедрена одна из самых результативных методик оперативного лечения варикоцеле, так назыываемая операция Мармара, которую делают с использованием операционного микроскопа. Конечным результатом этой процедуры является профилактика мужского бесплодия. Новая методика стала возможной с приобретением специалистами микрохирургических навыков и приобретением налобного осветителя с увеличительной хирургической оптикой и операционного микроскопа. В этом году сделано 19 операций Мармара.
Получила свое развитие артроскопическая хирургия, внедрены в практику биодеградируемые имплантаты и корригирующие малоинвазивные операции на стопе при плоскостопии и при стабилизации плечевого сустава. Хирургами освоены малоинвазивные артроскопические методики выполнения операций на коленных суставах, преимуществом которых является сокращение сроков лечения и значительное улучшение качества жизни пациентов при минимизация риска осложнений. Прооперированы 17 пациентов.
Для отделение нейрохирургии приобретены операционный микроскоп, аппарат нейрофизиологического мониторинга, аппарат для фиксации биодеградируемых имплантов, набор микрохирургических инструментов, что позволило развивать как новые, так и усовершенствовать ранее применяемые методики. В отделении уже проведены первые четыре операции краниопластики при врожденных и приобретенных дефектах свода черепа с использованием методики стереолитографического 3D-моделирования.
С приобретением и вводом в эксплуатацию нового операционного микроскопа освоена операция на спинном мозге - селективная дорзальная ризотомия, выполняемая пациентам с церебральными спастическими параличами, которая способствует уменьшению спастичности. Проведенная на ранней стадии болезни, эта процедура в дальнейшем снижает количество необходимых ортопедических вмешательств, а также значительно облегчает уход за подобными пациентами.
- Самые тяжелые пациенты, это, очевидно, раковые больные. Кому-то из детей уже не помочь. Но можно ли как-то уменьшить их боль, скрасить последние дни их жизни?
- Конечно. Стоит отметить клинический случай мультидисциплинарного подхода к лечению рецидива метастатической опухоли позвоночника с абсолютным стенозом позвоночного канала. Вылечить такого пациента уже невозможно. Поэтому хирурги провели ребенку паллиативную операцию по декомпрессии спинного мозга и частичному удалению опухоли. Это привело к купированию болевого синдрома. До этого полностью лежачий ребенок встал на ноги.
В отделение детской онкологии и гематологии мы внедрили новую хирургическую методику - пункционной гастростомии под контролем ЭФГДС. Внедрены новые способы терапии онкологических заболеваний больных лейкозами.
В текущем году в практику анестезиологических методик внедрены такие виды регионарных анестезий, как спинальная и эпидуральная анестезии, что в 90 процентах случаев позволило выполнять оперативные вмешательства без применения наркотических анальгетиков. При длительных высокотравматичных операциях выполняется комбинированная спино-эпидуральная анестезия, а эпидуральный компонент используется и для более длительного (до трех суток) обезболивания в послеоперационном периоде.
- То есть пациент во время операции остается в сознании?
- Да, мы следуем рекомендациям специалистов ведущих педиатрических клиник России. При односторонней спинальной анестезии пациент находится в сознании. В половине случаев хирургических вмешательств дети в возрасте от 12 лет находились в сознании. Чаще это артроскопические операции на нижних конечностях. Более младшие пациенты находятся в состоянии медикаментозного сна при применении методик регионарного обезболивания. В этом году мы прооперировали пять новорожденных и детей раннего возраста, у которых были выявлены врожденные пороки развития органов малого таза, толстой кишки, промежности.
Наличие нейростимулятора и аппарата ультразвуковой навигации позволяет выполнять регионарные периферические блокады плечевого сплетения. Практически все такие блокады выполняются под ингаляционной седацией. За истекший период выполнено 28 таких процедур.
- В больнице - большой коллектив. Но все же выделите лучших специалистов, хотя, понятно, это трудно…
- Да, вы правы. Все наши врачи достойны добрых слов. Но всех не перечислить. И все же хотелось бы отметить нейрохирурга Руслана Васина, анестезиолога Сергея Седых, травматолога Владимира Ярлыкова, ортопеда Евгения Зеува, реаниматолога-анестезиолога Андриана Бурсаева, хирурга Ольгу Судейкину, лора Владимира Борисова, онколога Дмитрия Погорелова.
- Спасибо вам, Сергей Михайлович, и вашему коллективу за столь необходимую работу, которую трудно переоценить!
Заметим, это не первый пациент клиники, который выживает благодаря профессионализму медиков. Например, врачи в сентябре проявили недюжинный профессионализм при лечении 16-летнего подростка, доставленного с тяжелейшей электротравмой из Чаплыгинского района (у школьника диагностировали 70-процентный ожог тела, некоторые пораженные участки были буквально обуглены). Врачи детской областной больницы стабилизировали состояние пациента, а потом перевели в специализированный ожоговый центр Нижнего Новгорода для дальнейшего лечения. Сейчас жизнь подростка вне опасности. Он перенес несколько пластических операций и уже может двигать руками, разговаривать, принимать пищу. Парню предстоит еще ряд операций, после которых он сможет самостоятельно ходить. Также недавно медики спасли двухлетнюю девочку, обваренную кипящим рассолом при консервации грибов.
Сергей Голобурдин рассказал GOROD48 о том, что помогает спасать, казалось бы, безнадежных пациентов.
- В нашей клинике особое внимание уделяется оказанию высокотехнологичной медицинской помощи в рамках обеспечения государственных гарантий по нескольким профилям: нейрохирургия, детская онкология, травматология и ортопедия, урология. Мы также оказываем высокотехнологичную медицинскую помощь по таким профилям как травматология-ортопедия, урология, нейрохирургия. Ежегодно мы лечим более 300 тяжелых детей.
- Качественное лечение невозможно без нового оборудования…
- Да, конечно. В течении последних лет мы внедрили современные методики лечения с применением новых технологий. На закупку техники потрачено более 90 миллионов рублей. Пройдусь по направлениям.
Так, в оториноларингологии внедрена модернизированная техника оперативного лечения искривления носовой перегородки с применением эндовидеоскопической технологии, способствующей более быстрому заживлению и снижению риска развития осложнений. В этом году по новой технологии сделано уже 46 операций. В урологическую практику внедрена одна из самых результативных методик оперативного лечения варикоцеле, так назыываемая операция Мармара, которую делают с использованием операционного микроскопа. Конечным результатом этой процедуры является профилактика мужского бесплодия. Новая методика стала возможной с приобретением специалистами микрохирургических навыков и приобретением налобного осветителя с увеличительной хирургической оптикой и операционного микроскопа. В этом году сделано 19 операций Мармара.
Получила свое развитие артроскопическая хирургия, внедрены в практику биодеградируемые имплантаты и корригирующие малоинвазивные операции на стопе при плоскостопии и при стабилизации плечевого сустава. Хирургами освоены малоинвазивные артроскопические методики выполнения операций на коленных суставах, преимуществом которых является сокращение сроков лечения и значительное улучшение качества жизни пациентов при минимизация риска осложнений. Прооперированы 17 пациентов.
Для отделение нейрохирургии приобретены операционный микроскоп, аппарат нейрофизиологического мониторинга, аппарат для фиксации биодеградируемых имплантов, набор микрохирургических инструментов, что позволило развивать как новые, так и усовершенствовать ранее применяемые методики. В отделении уже проведены первые четыре операции краниопластики при врожденных и приобретенных дефектах свода черепа с использованием методики стереолитографического 3D-моделирования.
С приобретением и вводом в эксплуатацию нового операционного микроскопа освоена операция на спинном мозге - селективная дорзальная ризотомия, выполняемая пациентам с церебральными спастическими параличами, которая способствует уменьшению спастичности. Проведенная на ранней стадии болезни, эта процедура в дальнейшем снижает количество необходимых ортопедических вмешательств, а также значительно облегчает уход за подобными пациентами.
- Самые тяжелые пациенты, это, очевидно, раковые больные. Кому-то из детей уже не помочь. Но можно ли как-то уменьшить их боль, скрасить последние дни их жизни?
- Конечно. Стоит отметить клинический случай мультидисциплинарного подхода к лечению рецидива метастатической опухоли позвоночника с абсолютным стенозом позвоночного канала. Вылечить такого пациента уже невозможно. Поэтому хирурги провели ребенку паллиативную операцию по декомпрессии спинного мозга и частичному удалению опухоли. Это привело к купированию болевого синдрома. До этого полностью лежачий ребенок встал на ноги.
В отделение детской онкологии и гематологии мы внедрили новую хирургическую методику - пункционной гастростомии под контролем ЭФГДС. Внедрены новые способы терапии онкологических заболеваний больных лейкозами.
В текущем году в практику анестезиологических методик внедрены такие виды регионарных анестезий, как спинальная и эпидуральная анестезии, что в 90 процентах случаев позволило выполнять оперативные вмешательства без применения наркотических анальгетиков. При длительных высокотравматичных операциях выполняется комбинированная спино-эпидуральная анестезия, а эпидуральный компонент используется и для более длительного (до трех суток) обезболивания в послеоперационном периоде.
- То есть пациент во время операции остается в сознании?
- Да, мы следуем рекомендациям специалистов ведущих педиатрических клиник России. При односторонней спинальной анестезии пациент находится в сознании. В половине случаев хирургических вмешательств дети в возрасте от 12 лет находились в сознании. Чаще это артроскопические операции на нижних конечностях. Более младшие пациенты находятся в состоянии медикаментозного сна при применении методик регионарного обезболивания. В этом году мы прооперировали пять новорожденных и детей раннего возраста, у которых были выявлены врожденные пороки развития органов малого таза, толстой кишки, промежности.
Наличие нейростимулятора и аппарата ультразвуковой навигации позволяет выполнять регионарные периферические блокады плечевого сплетения. Практически все такие блокады выполняются под ингаляционной седацией. За истекший период выполнено 28 таких процедур.
- В больнице - большой коллектив. Но все же выделите лучших специалистов, хотя, понятно, это трудно…
- Да, вы правы. Все наши врачи достойны добрых слов. Но всех не перечислить. И все же хотелось бы отметить нейрохирурга Руслана Васина, анестезиолога Сергея Седых, травматолога Владимира Ярлыкова, ортопеда Евгения Зеува, реаниматолога-анестезиолога Андриана Бурсаева, хирурга Ольгу Судейкину, лора Владимира Борисова, онколога Дмитрия Погорелова.
- Спасибо вам, Сергей Михайлович, и вашему коллективу за столь необходимую работу, которую трудно переоценить!
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