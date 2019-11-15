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Евдокию Бычкову еще раз рекомендовали на получение знака «За заслуги перед городом Липецком»

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#горсовет
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Евдокию Бычкову еще раз рекомендовали на получение знака «За заслуги перед городом Липецком»

Летом этого года вице-спикер пролетела мимо награды.

Члены комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике Липецкого горсовета решили рекомендовать главе Липецка две кандидатуры на награждение знаком «За заслуги перед городом Липецком» вице-спикера горсовета Евдокию Бычкову и экс-депутата горсовета, директора МУ «Централизованная библиотечная система» Викторию Якимович.

64-летнюю Евдокию Бычкову предложено наградить за «значительный вклад в развитие Липецка, достижения в производственной, общественной и благотворительной деятельности».

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52-летнюю Викторию Якимович номинировали за «многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие библиотечной системы».

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Напомним, что Евдокию Бычкову весной этого года уже пыталась наградить знаком «За заслуги перед городом Липецком» тогда еще и.о. главы Липецка Евгения Уваркина. Однако ее кандидатура из списка голосования была исключена. Такое решение мэрия и горсовет приняли после нашей публикации «Знак «За заслуги перед городом Липецком» достался «эсерше»-«миллионерше», в которой мы рассказали о странностях в представлении Евдокии Бычковой на награждение знаком. GOROD48 предположил, что причиной награждения Бычковой могли стали ее близкие отношения с детским омбудсменом Людмилой Кураковой, которая как председатель ЛООО «Клуб деловых женщин», ходатайствовала перед Уваркиной о награждении Бычковой. При этом, ЛООО «Клуб деловых женщин» был ликвидирован за четыре месяца до соответствующего ходатайства Кураковой.
29 787
#горсовет
2

Комментарии (30)

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Милая Оксана

19 секунд назад
Это не медали а кефирные крыжечки
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Гость

5 минут назад
Опять своим ,,заслуженным,,
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....

6 минут назад
Давайте дадим значок за заслуги чуваку из предыдущей публикации он украл всего лишь две крышки с люков и корову, что гораздо меньше чем Якимович с Бычковой и не состоит в "единой России"...
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Игорь

7 минут назад
Надо наградить женщину( фамилию не помню) из комитета солдатских матерей . Ее вклад виден!
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Хадкор

7 минут назад
Закалённая в партейных боях мадам,а профиль ,как с плаката "Ленин с нами"!)))
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п

10 минут назад
полный пипец
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Достали

14 минут назад
Какой вклад она сделала? Что хорошего!!!! Нет ей медалей!!!!
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брови Брежнева

17 минут назад
моего хозяина по медалькам и значкам никто не победит
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мужик

18 минут назад
Почему несудом прут этих бесстыжих баб или других нет?
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ложка дёгтя

21 минуту назад
про "Живую Воду". Изначально набрали своих и родню, поставили сумашедшие зарплаты, а продаж нет. Настоящие хозяева когда узнали "сильно удивились". Потом был шухер - наняли типа людей продвигающих любой продукт и пообъявлению менеджеров. Эту воду никто брать не хотел, да и сейчас в принципе. За что медаль? за смешной музей воды? А музей бордюров будет? за него кому медаль дадут?
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