Общество
сегодня, 09:28
Евдокию Бычкову еще раз рекомендовали на получение знака «За заслуги перед городом Липецком»
Летом этого года вице-спикер пролетела мимо награды.
Члены комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике Липецкого горсовета решили рекомендовать главе Липецка две кандидатуры на награждение знаком «За заслуги перед городом Липецком» вице-спикера горсовета Евдокию Бычкову и экс-депутата горсовета, директора МУ «Централизованная библиотечная система» Викторию Якимович.
64-летнюю Евдокию Бычкову предложено наградить за «значительный вклад в развитие Липецка, достижения в производственной, общественной и благотворительной деятельности».
52-летнюю Викторию Якимович номинировали за «многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие библиотечной системы».
Напомним, что Евдокию Бычкову весной этого года уже пыталась наградить знаком «За заслуги перед городом Липецком» тогда еще и.о. главы Липецка Евгения Уваркина. Однако ее кандидатура из списка голосования была исключена. Такое решение мэрия и горсовет приняли после нашей публикации «Знак «За заслуги перед городом Липецком» достался «эсерше»-«миллионерше», в которой мы рассказали о странностях в представлении Евдокии Бычковой на награждение знаком. GOROD48 предположил, что причиной награждения Бычковой могли стали ее близкие отношения с детским омбудсменом Людмилой Кураковой, которая как председатель ЛООО «Клуб деловых женщин», ходатайствовала перед Уваркиной о награждении Бычковой. При этом, ЛООО «Клуб деловых женщин» был ликвидирован за четыре месяца до соответствующего ходатайства Кураковой.
64-летнюю Евдокию Бычкову предложено наградить за «значительный вклад в развитие Липецка, достижения в производственной, общественной и благотворительной деятельности».
52-летнюю Викторию Якимович номинировали за «многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие библиотечной системы».
Напомним, что Евдокию Бычкову весной этого года уже пыталась наградить знаком «За заслуги перед городом Липецком» тогда еще и.о. главы Липецка Евгения Уваркина. Однако ее кандидатура из списка голосования была исключена. Такое решение мэрия и горсовет приняли после нашей публикации «Знак «За заслуги перед городом Липецком» достался «эсерше»-«миллионерше», в которой мы рассказали о странностях в представлении Евдокии Бычковой на награждение знаком. GOROD48 предположил, что причиной награждения Бычковой могли стали ее близкие отношения с детским омбудсменом Людмилой Кураковой, которая как председатель ЛООО «Клуб деловых женщин», ходатайствовала перед Уваркиной о награждении Бычковой. При этом, ЛООО «Клуб деловых женщин» был ликвидирован за четыре месяца до соответствующего ходатайства Кураковой.
Милая Оксана
Гость
....
Игорь
Хадкор
п
Достали
брови Брежнева
мужик
ложка дёгтя